Rivian Automotive : étoile montante ou météorite ?

Rivian Automotive est un constructeur de véhicules électriques autonomes, appelés « AEV ». Il s'agit d'une entreprise relativement niche et de petite taille, compte tenu du secteur extrêmement capitalistique de la construction automobile, avec une capitalisation boursière de « seulement » 23 milliards de dollars. Les valorisations de l'entreprise affichent de très bons résultats lors de la séance d'aujourd'hui, malgré le sentiment négatif du marché. L'entreprise a enregistré une hausse d'environ 16 % aujourd'hui, grâce à l'annonce hier d'un produit révolutionnaire. Selon la direction de Rivian, leur nouveau processeur propriétaire pour la conduite autonome, le RAP1, offrirait des performances plusieurs fois supérieures à celles des leaders du secteur tels que Tesla. Cette solution serait également 50 fois plus efficace que les processeurs standard actuels de Rivian. Au-delà de la puissance de calcul, la chaîne d'approvisionnement est également importante. La société a conçu elle-même la puce et la produira en collaboration avec TSMC, rompant ainsi ses liens avec Nvidia. Mais cela suffira-t-il à briser la tendance plutôt faible de la société ? Il convient de rappeler que Rivian a fait son entrée sur le marché avec une valorisation proche de 180 dollars par action en 2021. Aujourd'hui, elle n'est plus que de 19 dollars, soit une baisse de près de 90 %. Quelle en est la raison ? Cela s'explique principalement par le fait que l'entreprise, malgré ses années d'existence sur le marché, n'est toujours pas rentable. Le marché a perdu une grande partie de son espoir et de sa confiance dans le marché des véhicules électriques autonomes et dans les entreprises de ce segment qui n'ont pas réussi à générer des bénéfices, même dans un contexte relativement isolé. Aujourd'hui, le marché regorge de modèles aboutis proposés par Waymo, Tesla et toute une série de marques chinoises. S'agit-il donc d'une anomalie temporaire dans une tendance à la baisse ? Pas nécessairement. Cela pourrait être un moment décisif pour l'entreprise. Même dans ses premières phases de développement, l'entreprise a démontré à plusieurs reprises qu'elle était capable de rivaliser en termes de qualité des solutions avec des entités disposant d'un capital beaucoup plus important. L'entreprise dispose d'importantes réserves de trésorerie (jusqu'à 7 milliards de dollars), ses pertes diminuent d'année en année et ses nouvelles solutions lui offrent une chance de rivaliser réellement pour gagner des parts de marché. Rivian a enregistré un taux de croissance sans précédent au cours des derniers trimestres, avec une augmentation de 78 % de son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre et une augmentation de 320 % de ses ventes dans le secteur des logiciels. Les investisseurs intéressés par les changements dans ce segment de marché devraient suivre l'actualité concernant le R2, qui devrait être un concurrent direct de Tesla. Rivian n'est pas soumis aux mêmes contraintes politiques que Tesla, dispose de solutions propriétaires de haut niveau et d'une chaîne d'approvisionnement beaucoup plus résiliente. RIVN.US (D1) Source: xStation5

