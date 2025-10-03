Avant l'ouverture des marchés européens (03.10.2025)

Les indices de la région Asie-Pacifique affichent des gains modestes. Le JP225 japonais est en hausse de +1,60 %, l'AU200.cash australien gagne +0,66 % et le SG20cash singapourien progresse de +0,10 %. Les contrats à terme sur les indices chinois sont en légère baisse, bien que le marché au comptant reste fermé en raison des vacances en cours.

Trump envisage d'émettre des chèques de 1 000 à 2 000 dollars pour tous les contribuables, financés par les recettes douanières. Les détracteurs soulignent que cela contredit les déclarations précédentes selon lesquelles les droits de douane réduiraient le déficit.

Le gouverneur Ueda a mis l'accent sur une approche flexible et fondée sur les données, sans donner de signaux clairs avant la réunion. Le yen est aujourd'hui la devise la plus faible du G10, perdant environ 0,20 à 0,30 %. L'USDJPY est en hausse de 0,33 % à 147,33.

M. Ueda s'attend à ce que la croissance économique du Japon ralentisse avant de rebondir, avec une incertitude supplémentaire liée aux droits de douane. La Banque du Japon maintiendra sa politique accommodante jusqu'à ce que ses prévisions en matière d'inflation et de croissance se concrétisent.

Le taux de chômage au Japon a atteint 2,6 % en août, contre 2,4 % prévu, tandis que le ratio emplois/candidats est tombé à 1,20. M. Ueda a également noté les premiers signes d'une modération des dépenses de consommation due à la hausse des prix des denrées alimentaires.

La publication des données NFP de septembre sera probablement retardée, bien que le BLS ait annoncé hier avoir collecté toutes les données nécessaires à leur publication.

Si la publication est reportée, les marchés seront aujourd'hui particulièrement attentifs aux discours des responsables de la Fed, notamment Williams, Goolsbee, Miran, Logan et Jefferson.

Les investisseurs s'attendent toujours à une baisse des taux de 25 points de base à la fin du mois, mais les remarques prudentes des décideurs politiques pourraient avoir plus de poids en l'absence des données NFP.

L'indice PMI australien s'est affaibli en septembre : l'indice manufacturier est tombé à 51,4 (contre 53,0), l'indice des services à 52,4 (contre 55,8) et l'indice composite à 52,4. Tous restent supérieurs à 50, ce qui indique une expansion, même si la dynamique s'est ralentie. L'activité en septembre a été la plus faible depuis juin, malgré une croissance continue.

