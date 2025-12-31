Les actions américaines restent soutenues par l’IA et les anticipations de baisse de taux.

Points clés Les actions américaines restent soutenues par l’IA et les anticipations de baisse de taux.

L’ or et l’argent pourraient entrer en phase de consolidation.

Une correction au premier trimestre demeure un scénario central attendu par de nombreux investisseurs.

L’année 2025 s’achève sur des performances solides pour la majorité des classes d’actifs. Les investisseurs ont bénéficié d’un environnement favorable, combinant innovation technologique, soutien monétaire anticipé et dynamique économique exceptionnelle aux États-Unis. À l’aube de 2026, l’heure est au bilan mais aussi à l’anticipation des prochains catalyseurs de marché. 📈 2025 : une année portée par trois moteurs majeurs Depuis octobre 2022, les marchés actions ont été soutenus par deux piliers désormais bien identifiés : le thème de l’intelligence artificielle et les anticipations de baisses de taux de la Réserve fédérale. En 2025, ces moteurs sont restés pleinement actifs. Un troisième facteur, plus inédit, s’est ajouté : un élan patriotique et économique rarement observé. Près de 20 000 milliards de dollars de promesses d’investissements ont été annoncées aux États-Unis pour 2025-2026, renforçant la visibilité à long terme sur la croissance et l’emploi. Dans ce contexte, Wall Street a continué de surperformer, tandis que Bitcoin s’est affirmé comme un actif alternatif incontournable, souvent précurseur des phases de rotation et de correction. 🪙 Métaux précieux et politique monétaire L’anticipation d’un assouplissement monétaire américain a également soutenu l’or et l’argent tout au long de l’année. Ces actifs défensifs ont pleinement joué leur rôle de couverture face aux incertitudes macroéconomiques et géopolitiques. Toutefois, après de fortes progressions, une phase de consolidation de quelques mois reste probable. Historiquement, les points bas annuels sont souvent observés en début d’année, une saisonnalité bien connue des marchés des métaux précieux... mais aussi de la Bourse. 📉 Début 2026 : sommets possibles, puis correction attendue La première semaine de janvier pourrait réserver une bonne surprise propulsant le S&P 500 vers 7 115 points et le Nasdaq 100 autour de 27 250 points. Néanmoins, une correction au premier trimestre est largement anticipée, possiblement dès janvier ou février. Les catalyseurs identifiés restent : le risque inflationniste ,

la hausse des taux obligataires ,

la crainte d’une bulle liée à l’IA. Cette correction est d’ailleurs espérée par de nombreux acteurs, afin de réinitialiser les points d’entrée sur les actifs risqués. ⚠️ 2026 : le risque du Black Swan politique Le véritable Black Swan de 2026 pourrait venir du terrain politique. Une invalidation des droits de douane de Trump par la Cour Suprême fragiliserait son modèle économique et son levier de négociation internationale. Un tel scénario pourrait générer une volatilité accrue et des répercussions significatives sur les marchés mondiaux. Conclusion Après une année 2025 exceptionnelle, 2026 s’ouvre sur des perspectives contrastées, entre poursuite de la croissance, ajustements techniques et risques exogènes susceptibles de redéfinir l’équilibre des marchés. Ne doutons pas cependant de la force de ce marché haussier exceptionnel, sur le long terme. ❓ FAQ – Questions fréquentes Pourquoi 2025 a-t-elle été favorable aux marchés ? Grâce à la combinaison de l’IA, des anticipations de baisses de taux et d’un afflux massif d’investissements aux États-Unis. Une correction est-elle inévitable en 2026 ? Elle n’est pas certaine, mais une correction cyclique au premier trimestre est largement anticipée par le marché. Quel est le principal risque pour 2026 ? Un choc politique, notamment lié aux droits de douane américains, pourrait agir comme un catalyseur négatif inattendu. Antoine Andreani, Head of Research, XTB France

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."