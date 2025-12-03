Avant l'ouverture des marchés européens (03.12.2025)

La séance de mardi à Wall Street s'est conclue par un léger rebond, et les contrats à terme sur les principaux indices continuent de progresser alors que les investisseurs attendent le rapport ADP sur l'emploi aux États-Unis publié aujourd'hui (Russell 2000, NASDAQ 100, US500, Dow Jones : ~+0,2 % ; EU50 : ~+0,05 %).

Le soulagement est venu en partie des données sur le commerce de détail aux États-Unis. La National Retail Federation a annoncé une affluence record pour le Black Friday, avec 202,9 millions d'acheteurs en cinq jours. Ce résultat, supérieur aux prévisions, témoigne d'un engagement très fort des consommateurs et d'une demande résiliente malgré un marché du travail tendu.

Donald Trump a qualifié le conseiller économique en chef de la Maison Blanche, Kevin Hassett, de « président potentiel de la Fed ». Le président américain avait précédemment déclaré qu'il annoncerait le successeur de Powell début 2026. Hassett reste l'allié le plus proche de Trump parmi les candidats pressentis, ce qui, combiné à la pression exercée par la Maison Blanche en faveur d'un assouplissement monétaire, pèse sur le dollar en ce début de séance.

Le sentiment en Asie-Pacifique reste prudent avant la publication des données clés sur l'emploi et l'inflation aux États-Unis.

Les pertes sont menées par les actions chinoises (CHN.cash : -1,2 % ; HK.cash : -0,9 %), où le moral est pesé par le ralentissement de la croissance des services, la pression exercée sur Pékin pour soutenir le secteur immobilier et les problèmes de crédit du grand promoteur Vanke. Le JP225 rebondit de 0,5 % après les récentes ventes, tandis que l'AU200.cash recule de 0,1 % après un PIB plus faible que prévu.

L'indice PMI des services chinois a dépassé les attentes (52,1 contre 52 prévu et 52,6 précédemment), indiquant une croissance sectorielle stable mais légèrement plus lente. Les commandes à l'exportation se sont améliorées grâce à un meilleur sentiment mondial, et la demande intérieure reste stable. Cependant, l'emploi continue de baisser et les prix des intrants ont augmenté pendant neuf mois consécutifs, réduisant des marges déjà faibles.

Le PIB australien du troisième trimestre a augmenté moins que prévu (0,4 % en glissement trimestriel contre 0,7 % prévu et précédemment). Ce résultat a été pénalisé par la hausse des exportations et la baisse des stocks, même si le PIB reste soutenu par la solidité de la consommation privée et des investissements. Les données ont également confirmé des pressions généralisées sur les prix, soutenant l'AUD grâce à des anticipations plus hawkish de la RBA et à l'amélioration des termes de l'échange.

Le dollar est en baisse pour la quatrième séance consécutive, sous l'effet des déclarations de Trump sur Hassett et de la conviction croissante du marché quant à une baisse des taux de la Fed en décembre (USDIDX : -0,15 %). La livre sterling est en tête des gains (GBPUSD, GBPCAD : +0,23 %), les devises australiennes et néo-zélandaises étant également très fortes (AUDUSD, NZDUSD : +0,24 %). L'EURUSD progresse de 0,17 % à 1,164.

L'argent recule de 0,8 %, revenant à 58 USD/once après sept jours consécutifs de hausse. L'or trade à un niveau stable, proche de 4 210 USD/once.

Le Brent et le WTI se redressent de 0,3 % après la baisse d'hier. Le NATGAS rebondit de 1,9 %.

Le Bitcoin progresse pour la deuxième séance consécutive (+1,3 % à 93 100 USD) et l'Ethereum augmente de 1,4 % à 3 064 USD.

