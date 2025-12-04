Avant l'ouverture des marchés européens (04.12.2025)

De nouveaux signes de ralentissement du marché du travail américain, reflétés à la fois par les chiffres mitigés de l'emploi ADP et par la baisse de la composante emploi de l'enquête ISM Services, ont provoqué hier un changement notable dans les anticipations du marché. Les investisseurs sont de plus en plus convaincus que la Réserve fédérale pourrait procéder à une baisse des taux lors de sa dernière réunion de 2025, un revirement qui a soutenu les actions tout en exerçant une pression à la baisse sur les rendements des bons du Trésor et le dollar.

Les chiffres de l'emploi pour novembre ont surpris à la baisse, marquant la plus forte contraction mensuelle depuis début 2023 et renforçant les craintes d'un ralentissement du marché du travail. L'indice ISM des services a montré une légère reprise de l'activité, mais le sous-indice des prix payés a atteint son plus bas niveau en sept mois, suggérant que les pressions inflationnistes continuent de s'atténuer en profondeur. Les marchés se tourneront aujourd'hui vers les demandes d'allocations chômage aux États-Unis, attendues à 13h30 GMT, qui pourraient apporter davantage de clarté sur la dynamique du marché du travail.

Bien que plusieurs grandes capitalisations aient sous-performé, la largeur globale du marché s'est nettement améliorée, avec plus de 350 composantes du S&P 500 terminant la séance en hausse. Le S&P 500 a clôturé à 6 850 points, enregistrant sa septième hausse au cours des huit dernières séances. Les contrats à terme sur les principaux indices américains s'échangent pratiquement à l'équilibre ce matin. Sur le marché des changes, l'EURUSD est en baisse d'environ 0,15 %, tandis que le Bitcoin reste proche du niveau de 93 000.

Dans le secteur des semi-conducteurs, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a exprimé son scepticisme quant à l'acceptation par la Chine des puces H200 de la société, même si les États-Unis assouplissaient les contrôles à l'exportation actuels, soulignant les vents contraires géopolitiques persistants qui pèsent sur le secteur. L'action Microsoft a brièvement baissé suite à des informations faisant état d'un ralentissement de la demande pour certains produits d'IA, mais elle s'est redressée après que la direction ait réaffirmé que les objectifs de chiffre d'affaires global pour l'IA restaient inchangés.

Les marchés des bons du Trésor ont connu une forte reprise sur l'ensemble de la courbe, poussant le rendement à deux ans sous la barre des 3,5 % et contribuant à la plus faible séance du dollar depuis septembre.

Les marchés asiatiques ont suivi l'exemple des données américaines en baisse. Le Japon a enregistré une forte surperformance, le Topix et le Nikkei 225 gagnant plus de 1,5 %, les investisseurs anticipant une probabilité plus élevée de baisse des taux de la Fed la semaine prochaine. La demande d'obligations d'État japonaises à long terme a été particulièrement forte. Une adjudication d'obligations d'État japonaises à 30 ans a enregistré le ratio de couverture le plus élevé depuis 2019, prolongeant la tendance positive après une vente d'obligations à 10 ans bien accueillie en début de semaine.

La vigueur de la demande d'obligations d'État japonaises a contribué à tempérer l'inquiétude des marchés suscitée par les préoccupations budgétaires actuelles et les spéculations selon lesquelles la Banque du Japon pourrait relever ses taux lors de sa réunion de politique monétaire du 19 décembre.

Dans l'ensemble de la région, l'indice MSCI Asia-Pacific a progressé de 0,5 %. La Corée du Sud et Taïwan ont toutefois légèrement reculé, mettant fin à deux jours de hausse. Parallèlement, l'indice du dollar s'est stabilisé après sa forte baisse de mercredi, tandis que les rendements des bons du Trésor américain continuent de baisser.

Les contrats à terme sur le gaz naturel se négocient à leur plus haut niveau depuis décembre 2022. Le Brent se maintient autour de 63 dollars le baril, tandis que l'or recule de plus de 0,3 %. Les prises de bénéfices pèsent également sur le cuivre, qui recule de son plus haut historique de 11 530 dollars à 11 450 dollars la tonne. Le cacao n'affiche qu'une légère hausse, s'échangeant à près de 5 500 dollars la tonne, tandis que le café oscille autour de 372 dollars.

Les collaborateurs de Donald Trump doivent rencontrer jeudi à Miami, en Floride, le principal négociateur ukrainien pour poursuivre les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine, selon l'AP. Trump a déclaré : « Poutine veut mettre fin à la guerre (..) Il faut être deux pour danser le tango (...) Je ne peux pas dire ce qui ressortira de la rencontre entre Witkoff et Poutine. Witkoff a eu une rencontre plutôt positive avec Poutine. Nous verrons bien ce qui se passera. »

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."