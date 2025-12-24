Points clés Clôture stable : Le CAC 40 termine à 8 103,58 points (-0,00%), dans un volume d’échanges très faible (485 M€).

1️⃣ Une séance atone avant les fêtes 1.1. Un marché en veille La Bourse de Paris a terminé parfaitement stable mercredi, avec un recul symbolique de 0,27 point (-0,00 %), lors d’une demi-séance close à 14h au lieu de 17h30. Le volume d’échanges s’est élevé à seulement 485 millions d’euros, reflétant l’absence de nombreux traders déjà en vacances. 1.2. Une semaine en légère baisse Sur l’ensemble de la semaine écourtée, le CAC 40 affiche un repli de 0,59 %. Depuis le début de l’année, l’indice parisien progresse de 9,79 %, une performance modeste comparée à d’autres places européennes : Madrid : +50 %

: Milan : +30 %

: Londres et Francfort : +20 % 1.3. Le « rallye de Noël » en ligne de mire Malgré cette accalmie, les analystes rappellent que les cinq dernières séances de l’année et les deux premières de janvier (« rallye de Noël ») pourraient apporter 1,5 % de gains supplémentaires aux actions mondiales, selon Ipek Ozkardeskaya (Swissquote Bank). 2️⃣ Sanofi renforce son portefeuille vaccinal 2.1. Acquisition de Dynavax Sanofi a annoncé mercredi le rachat du laboratoire américain Dynavax, spécialisé dans les vaccins, pour 2,2 milliards de dollars. L’opération se fera via une offre publique d’achat à 15,50 dollars par action. 2.2. Un renforcement stratégique Dynavax commercialise notamment un vaccin contre l’hépatite B pour adultes, un secteur clé pour Sanofi. L’action Sanofi a légèrement reculé de 0,39 % à 81,93 euros après l’annonce. FAQ 🔹 Pourquoi la Bourse de Paris a-t-elle fermé plus tôt mercredi ? La séance a été écourtée en raison des fêtes de Noël, avec une clôture à 14h au lieu de 17h30. 🔹 Qu’est-ce que le « rallye de Noël » ? Il s’agit d’une tendance historique selon laquelle les marchés boursiers enregistrent souvent des hausses pendant les cinq dernières séances de l’année et les deux premières de janvier. 🔹 Pourquoi le CAC 40 performe moins bien que les autres Bourses européennes en 2025 ? La performance du CAC 40 (+9,79 %) est inférieure à celle de Madrid (+50 %), Milan (+30 %) ou Francfort (+20 %), en raison de dynamiques sectorielles et économiques différentes. 🔹 Quel est l’intérêt de l’acquisition de Dynavax pour Sanofi ? Dynavax permet à Sanofi de renforcer son offre vaccinale, notamment avec un vaccin contre l’hépatite B pour adultes, un marché en croissance.

