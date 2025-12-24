Ouverture US: La période des fêtes éteint la volatilité malgré les risques politiques

Points clés Le PDG d’Apple achète des actions Nike

Les États-Unis sanctionnent des responsables européens

Donald Trump s’exprime sur ses choix pour la présidence de la Fed

Intel subit des revers face à Nvidia

Une nouvelle enquête vise Tesla

La séance américaine débute avec une volatilité limitée, dans le prolongement de la période de fêtes. Une baisse notable est observée sur le Russell 2000, l’US2000 reculant de 0,2 %. Les échanges à Wall Street seront écourtés aujourd’hui à 13h00 (heure locale). Malgré le contexte de congés, plusieurs développements politiques majeurs liés aux marchés sont à signaler : L’un des conseillers du secrétaire américain au Trésor, Joe Lavorgna , a déclaré lors d’une interview que « la Fed devrait baisser ses taux d’intérêt même si l’économie est en croissance ». Ce discours a été confirmé par le président lui-même, qui a écrit sur les réseaux sociaux qu’« il souhaite que le président de la Fed baisse les taux d’intérêt » et que « personne qui ne partage pas cette position ne deviendra président de la Fed ».

, a déclaré lors d’une interview que « la Fed devrait baisser ses taux d’intérêt même si l’économie est en croissance ». Ce discours a été confirmé par le président lui-même, qui a écrit sur les réseaux sociaux qu’« il souhaite que le président de la Fed baisse les taux d’intérêt » et que « personne qui ne partage pas cette position ne deviendra président de la Fed ». Les États-Unis ont par ailleurs franchi un pas inédit en imposant des sanctions de visas à l’encontre de cinq responsables européens impliqués dans l’élaboration de la législation encadrant le marché des services numériques. Cette décision fait suite à une série d’amendes infligées ces derniers trimestres à des entreprises américaines pour pratiques monopolistiques, comportements anti-consommateurs et traitement illégal des données personnelles . La partie américaine, malgré les explications détaillées de la Commission européenne, continue de considérer ces sanctions comme politiques et assimilables à une forme de censure .

en imposant des impliqués dans l’élaboration de la législation encadrant le marché des services numériques. Cette décision fait suite à une série d’amendes infligées ces derniers trimestres à des entreprises américaines pour . La partie américaine, malgré les explications détaillées de la Commission européenne, continue de considérer ces sanctions comme et assimilables à une forme de . Enfin, l’administration américaine a annoncé un nouveau report des droits de douane sur les puces et semi-conducteurs chinois, désormais repoussé à juillet 2027. Données macroéconomiques: Le département du Travail a publié les données sur les demandes d’allocations chômage, qui se sont révélées meilleures qu’attendu sur une base hebdomadaire, avec un recul à 214 000. En revanche, des inquiétudes peuvent émerger face à la forte hausse des demandes continues, qui atteignent 1,92 million. US100 (D1) Source: xStation5 Les acheteurs ont réussi à défendre le niveau de Fibonacci 50 %, où la zone de support a été renforcée par la moyenne mobile EMA100. Actuellement, le prix évolue de nouveau dans une zone de résistance, au niveau des sommets locaux. Le momentum des moyennes mobiles EMA suggère la poursuite de la tendance haussière, et le MACD confirme également ce biais positif, la ligne moyenne étant passée au-dessus de la ligne de signal. Dans le même temps, le RSI(14) commence à atteindre des niveaux élevés, et une nouvelle tentative infructueuse de rejoindre le dernier sommet pourrait signaler un affaiblissement des acheteurs. À ce stade, l’objectif de la demande reste un test du dernier plus haut historique (ATH), tandis que le camp vendeur devra rompre le canal haussier et ramener les cours vers le niveau de retracement de Fibonacci 38,2 %, ce qui ouvrirait la voie à une correction plus marquée. Actualités entreprises : Nike (NKE.US) – Le titre progresse de plus de 2 % après l’annonce selon laquelle le PDG d’Apple a acquis des actions pour un montant de 2,95 millions de dollars .

Dynavax (DVAX.US) – La société spécialisée dans la recherche et la production de vaccins a été rachetée par le groupe français Sanofi . L’opération s’est faite à un prix de 15,5 dollars par action , représentant une prime significative par rapport à la valorisation de marché.

UiPath (PATH.US) – L’action gagne plus de 8 % après l’intégration de la société à l’indice S&P 500 .

Intel (INTC.US) – Le fabricant de semi-conducteurs recule d’environ 3 % à la suite d’informations faisant état de tests de processus de production 18A non concluants chez Nvidia .

Tesla (TSLA.US) – Le Defect Investigation Office a ouvert une enquête sur le mécanisme de verrouillage des portes du Tesla Model 3. L’investigation concerne 179 071 véhicules de l’année 2022. Le régulateur soupçonne que le mécanisme soit difficilement accessible, ce qui pourrait représenter un risque pour les occupants du véhicule.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."