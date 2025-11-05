Avant l'ouverture des marchés européens (05.11.2025)

Les marchés américains ont enregistré des baisses significatives mardi, les secteurs de la technologie et des biens de consommation discrétionnaire étant les plus touchés. Le NASDAQ a reculé d'environ 2 %, le S&P 500 a perdu environ 1,17 % et le Dow Jones Industrial a légèrement baissé de plus de 0,5 %. Le secteur technologique a été le plus durement touché, avec une baisse d'environ 2,3 %, les entreprises de semi-conducteurs étant particulièrement affectées, avec une chute pouvant atteindre 3,7 %. Les marchés ont pris leurs bénéfices dans un contexte d'inquiétudes quant à une possible correction après une longue période de hausse.

, les actions ont été largement vendues, poursuivant la baisse amorcée à Wall Street. Les investisseurs réagissent aux inquiétudes croissantes concernant la surévaluation des valeurs technologiques et le ralentissement économique potentiel. Le Japon a subi les pertes les plus importantes, le Nikkei 225 reculant de 3 % et le Topix enregistrant sa pire séance depuis plus de six mois. Les entreprises technologiques ont mené la baisse, le groupe SoftBank perdant environ 10 % et la pression à la vente s'étendant aux fabricants de semi-conducteurs.

En Corée du Sud, l'indice KOSPI a chuté de 4,8 %, principalement en raison des fortes baisses de Samsung et SK Hynix, ce qui a entraîné une brève suspension des opérations à terme.

À Hong Kong, l'indice Hang Seng a reculé de 0,28 %, tandis que l'indice composite de Shanghai est resté légèrement positif (+0,05 %) après l'annonce par Pékin d'une suspension temporaire des droits de douane de 24 % sur les produits américains pendant un an, tout en maintenant les droits de douane de 10 %, ce qui a brièvement stimulé le moral des investisseurs.

En Australie, l'indice S&P/ASX 200 a reculé de 0,24 %, suivant la tendance mondiale à la réduction des risques et l'affaiblissement de la demande pour les actifs liés à la technologie.

Le Premier ministre chinois Li Qiang a averti que la montée du protectionnisme et les mesures commerciales unilatérales perturbaient l'ordre économique mondial, appelant à la coopération et à la défense du libre-échange dans un contexte de ralentissement de la croissance. Dans le même temps, la Chine a suspendu pendant un an les droits de douane de 24 % sur les produits américains, tout en maintenant ceux de 10 %, ce qui a contribué à limiter les pertes boursières et à atténuer le renforcement du yen. En Chine, l'indice PMI des services a chuté à 52,6 en octobre, son plus bas niveau en trois mois, en raison de la contraction des commandes à l'exportation et de la baisse de l'emploi.

Par ailleurs, la PBOC a fixé le taux de référence du yuan à 7,0901 pour un dollar, soit un niveau légèrement supérieur aux prévisions (7,1336), signalant ainsi un soutien modéré à la devise chinoise.

a revu à la hausse ses prévisions de déficit et à la baisse ses projections de croissance pour cette année. Au Japon, le compte rendu de la réunion de septembre de la Banque du Japon a confirmé une approche prudente en matière de normalisation de la politique monétaire.

L'indice du dollar américain (DXY) a dépassé les 100 points pour la première fois depuis le 1er août, atteignant 100,255 points et gagnant 4,2 % depuis le 18 septembre. Le dollar s'est renforcé par rapport à la plupart des principales devises, avec une hausse de 1 % par rapport au dollar néo-zélandais et de 0,91 % par rapport à la livre sterling.

Les prix du cuivre ont baissé pour le cinquième jour consécutif sur les marchés mondiaux.

Sur le marché des cryptomonnaies, le Bitcoin a subi une forte pression, tombant au niveau psychologique de 100 000 USD. L'Ethereum a également connu une correction importante, perdant près de 8 % de sa valeur et oscillant autour de 3 200 USD. Ces baisses s'inscrivent dans le cadre d'une correction plus large des actifs à risque, motivée par les inquiétudes liées à la hausse des risques de marché et à la politique restrictive de la Réserve fédérale, qui accroissent l'incertitude et incitent les investisseurs à prendre leurs bénéfices.

