Avant l'ouverture des marchés européens (06.10.2025)

En début de journée, l'attention des investisseurs dans la région Asie-Pacifique se concentre sur les élections japonaises, où Sanae Takaichi a remporté la course à la présidence du Parti libéral démocrate (PLD). L'indice JP225 est en hausse de 4,60 % et atteint un niveau record de 48 100 points.

Mme Takaichi est considérée comme ayant le programme budgétaire et monétaire le plus expansionniste parmi les cinq candidats du PLD qui se disputaient la succession du Premier ministre Shigeru Ishiba, partisan d'une ligne dure.

Selon certaines informations, Mme Takaichi pourrait nommer Minoru Kihara au poste de secrétaire général du Cabinet et réintégrer Toshimitsu Motegi au poste de ministre des Affaires étrangères. Le poste de ministre des Finances reste vacant, ce qui ajoute à la sensibilité du marché.

Le yen a baissé de 0,9 % à 1,2 %, le USDJPY gagnant 0,90 % à 150,400. Les marchés ont commencé à intégrer dans leurs cours une politique budgétaire expansionniste et un ralentissement du rythme des hausses de taux de la BoJ.

L'or a progressé de 1,20 % pour atteindre un nouveau record de 3 920 dollars l'once.

Le pétrole a également ouvert en hausse après la décision modérée de l'OPEP+ d'augmenter légèrement sa production le mois prochain, bien en deçà des craintes initiales. L'analyse du week-end suggère que la hausse est inférieure à la moitié de ce qui avait été initialement discuté.

L'indice d'inflation du Melbourne Institute a augmenté de +0,4 % en glissement mensuel (contre -0,3 % précédemment), portant le taux annuel de 2,8 % à 3,0 %. Ces données compliquent les prévisions d'une nouvelle baisse des taux par la RBA à court terme.

Le shutdown du gouvernement américain dure maintenant depuis plus d'une semaine, retardant la publication de certaines données économiques et augmentant le bruit politique. La Maison Blanche a mis en garde contre d'éventuels licenciements si les négociations restent dans l'impasse, même si les marchés continuent d'anticiper une baisse des taux de la Fed de 25 points de base ce mois-ci avec une forte probabilité. Une impasse prolongée pourrait accroître la nervosité, mais l'impact à court terme reste principalement opérationnel.

Les banquiers mettent en garde contre l'effet de levier des « trésoreries Bitcoin des entreprises ». Environ 190 sociétés cotées détiennent collectivement environ 1,01 million de BTC, dont une grande partie est financée par des emprunts ou des émissions d'actions. Les banquiers craignent qu'une baisse des prix ne déclenche des ventes forcées ou des rachats.

