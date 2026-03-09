Calendrier économique : l'inflation IPC aux États-Unis, le rapport le plus important de la semaine

La semaine à venir s'annonce très intense, non seulement en raison du calendrier macroéconomique, mais également en raison des tensions croissantes au Moyen-Orient. La hausse des prix du pétrole de plus de 53 % depuis le début du conflit entre les États-Unis et l'Iran a accru les pressions inflationnistes. Le retour des problèmes d'inflation est actuellement l'une des principales préoccupations du marché. En milieu de semaine, mercredi, nous recevrons le rapport sur l'IPC américain pour février. Les derniers développements mondiaux ne seront pas encore reflétés dans les données du mois dernier, mais le marché sera à l'affût de signes potentiels d'une hausse des pressions sur les prix dans les mois à venir. Calendrier économique détaillé Lundi 9 mars 02h30— Inflation IPC et IPP en Chine 08h00— Production industrielle en Allemagne Mardi 10 mars Avant la séance européenne — Résultats de Volkswagen 00h00 — Balance commerciale chinoise 00h50 — PIB japonais du quatrième trimestre 08h00 — Inflation IPC en Norvège 21h40 — Rapport sur les stocks de pétrole de l'API américain Après la séance américaine — Résultats d'Oracle Mercredi 11 mars Avant la séance européenne — Résultats de Rheinmetall 08h00 — Inflation IPC en Allemagne 13h30 — Inflation IPC aux États-Unis 15h30 — Stocks de pétrole du DoE américain Jeudi 12 mars Avant la séance européenne — Résultats de Zalando et BMW 10h30— Discours du gouverneur de la BoE, Bailey 12 h 00— Décision de la CBRT sur les taux d'intérêt 13 h 30— Demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis 15 h 30— Stocks de gaz naturel de l'EIA aux États-Unis Vendredi 13 mars 08 h 00 — PIB et production industrielle au Royaume-Uni 08h45 — Inflation IPC en France 09h00 — Inflation IPC en Espagne 10h00 — Inflation IPC en Pologne 13h30 — Données sur le marché du travail au Canada 13h30 — Inflation PCE et PIB aux États-Unis 15h00 — Indice de confiance de l'Université du Michigan aux États-Unis

