-
Les futures du Dow Jones chutent de plus de 1%
-
Le pétrole dépasse largement les 100 dollars le baril
-
Les tensions entre les États-Unis, Israël et l’Iran inquiètent
-
Les craintes d’un nouveau choc inflationniste émergent
-
Les marchés attendent les données d’inflation cette semaine
-
Les futures du Dow Jones chutent de plus de 1%
-
Le pétrole dépasse largement les 100 dollars le baril
-
Les tensions entre les États-Unis, Israël et l’Iran inquiètent
-
Les craintes d’un nouveau choc inflationniste émergent
-
Les marchés attendent les données d’inflation cette semaine
Les contrats à terme américains plongent lundi, les investisseurs réagissant à l’escalade militaire au Moyen-Orient et à la flambée des prix du pétrole. La perspective d’un nouveau choc énergétique ravive les inquiétudes concernant l’inflation et la croissance mondiale.
📉 Des futures américains en forte baisse
À 12h15 (heure de Paris) :
-
Dow Jones : -500 points (-1,%)
-
S&P 500 : -64 points (-1%)
-
Nasdaq 100 : -249 points (-1%)
La semaine précédente avait déjà été négative pour Wall Street, les principaux indices ayant tous perdu au moins 1% sur fond d’inquiétudes géopolitiques.
🛢️ Le pétrole au-dessus de 100 dollars
Un choc énergétique en formation
Les prix du pétrole ont fortement progressé après l’intensification du conflit impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran durant le week-end.
Le brut américain WTI s’est rapproché des 120 dollars le baril, alimenté par :
-
les craintes de perturbations de l’approvisionnement
-
les risques pour le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce pétrolier mondial
Un risque pour l’économie américaine
La flambée du pétrole ravive les craintes d’un nouveau choc énergétique, susceptible de :
-
relancer l’inflation
-
réduire le pouvoir d’achat des ménages
-
freiner la croissance économique
Une hausse prolongée du brut compliquerait également la tâche de la Réserve fédérale, qui pourrait être contrainte de maintenir des conditions monétaires restrictives.
🌍 Avertissement du FMI
La directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a averti qu’une hausse durable de 10% du pétrole pourrait augmenter l’inflation mondiale d’environ 0,4 point de pourcentage.
Lors d’un discours au Japon, elle a appelé les décideurs à anticiper les scénarios extrêmes :
« Pensez à l’impensable et préparez-vous-y. »
📊 Un marché déjà fragilisé
Les inquiétudes actuelles surviennent après la publication la semaine dernière d’un rapport sur l’emploi américain plus faible que prévu, ravivant les doutes sur la solidité du marché du travail.
Cette combinaison de croissance fragile et inflation potentiellement plus élevée nourrit les craintes d’un scénario de stagflation.
📅 Les données d’inflation très attendues
Même si le calendrier économique est relativement calme lundi, plusieurs indicateurs majeurs seront publiés cette semaine :
-
Mercredi : indice des prix à la consommation (CPI)
-
Vendredi : indice PCE, mesure d’inflation privilégiée par la Fed
-
Statistiques sur les offres d’emploi
Ces données seront déterminantes pour les anticipations de politique monétaire.
🪙 L’or recule malgré la guerre
Les prix de l’or ont reculé tout en restant largement au-dessus des 5 000 dollars l’once.
À 13h50 (heure de Paris) :
-
Or au comptant : -1,6% à 5 087 $/oz
-
Contrats à terme : -1,3% à 5 093 $/oz
Le métal jaune a bénéficié d’une demande de valeur refuge, mais son rebond a été limité par les craintes qu’un choc inflationniste lié à la guerre pousse les banques centrales à maintenir une politique monétaire restrictive.
❓ FAQ
Pourquoi Wall Street est-elle attendue en forte baisse ?
La flambée du pétrole et l’escalade militaire au Moyen-Orient inquiètent les investisseurs.
Pourquoi le pétrole monte-t-il autant ?
Les tensions impliquant l’Iran et les risques pour le détroit d’Ormuz menacent l’approvisionnement mondial.
Quel impact cela peut-il avoir sur l’inflation ?
Une hausse prolongée du pétrole pourrait relancer l’inflation et compliquer la politique monétaire.
Pourquoi l’or ne monte-t-il pas davantage ?
Les craintes d’une politique monétaire plus restrictive limitent son potentiel de hausse.
Quelles données économiques sont attendues ?
Les marchés surveilleront cette semaine l’inflation américaine via le CPI et le PCE.
Résumé quotidien | Les actions européennes et américaines renouent avec la baisse ; le Brent dépasse à nouveau les 100 dollars.
BREAKING : Le prix du gaz naturel augmente après la publication des données de l'EIA.
Nasdaq 100 & S&P 500 | chute à l’ouverture sur fond de flambée du pétrole
À la mi-séance | 📉 Les marchés européens tentent de rebondir malgré les tensions énergétiques
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."