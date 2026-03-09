Les contrats à terme américains plongent lundi, les investisseurs réagissant à l’escalade militaire au Moyen-Orient et à la flambée des prix du pétrole. La perspective d’un nouveau choc énergétique ravive les inquiétudes concernant l’inflation et la croissance mondiale.

📉 Des futures américains en forte baisse

À 12h15 (heure de Paris) :

Dow Jones : -500 points (-1,%)

S&P 500 : -64 points (-1%)

Nasdaq 100 : -249 points (-1%)

La semaine précédente avait déjà été négative pour Wall Street, les principaux indices ayant tous perdu au moins 1% sur fond d’inquiétudes géopolitiques.

🛢️ Le pétrole au-dessus de 100 dollars

Un choc énergétique en formation

Les prix du pétrole ont fortement progressé après l’intensification du conflit impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran durant le week-end.

Le brut américain WTI s’est rapproché des 120 dollars le baril, alimenté par :

les craintes de perturbations de l’approvisionnement

les risques pour le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce pétrolier mondial

Un risque pour l’économie américaine

La flambée du pétrole ravive les craintes d’un nouveau choc énergétique, susceptible de :

relancer l’inflation

réduire le pouvoir d’achat des ménages

freiner la croissance économique

Une hausse prolongée du brut compliquerait également la tâche de la Réserve fédérale, qui pourrait être contrainte de maintenir des conditions monétaires restrictives.

🌍 Avertissement du FMI

La directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a averti qu’une hausse durable de 10% du pétrole pourrait augmenter l’inflation mondiale d’environ 0,4 point de pourcentage.

Lors d’un discours au Japon, elle a appelé les décideurs à anticiper les scénarios extrêmes :

« Pensez à l’impensable et préparez-vous-y. »

📊 Un marché déjà fragilisé

Les inquiétudes actuelles surviennent après la publication la semaine dernière d’un rapport sur l’emploi américain plus faible que prévu, ravivant les doutes sur la solidité du marché du travail.

Cette combinaison de croissance fragile et inflation potentiellement plus élevée nourrit les craintes d’un scénario de stagflation.

📅 Les données d’inflation très attendues

Même si le calendrier économique est relativement calme lundi, plusieurs indicateurs majeurs seront publiés cette semaine :

Mercredi : indice des prix à la consommation (CPI)

Vendredi : indice PCE , mesure d’inflation privilégiée par la Fed

Statistiques sur les offres d’emploi

Ces données seront déterminantes pour les anticipations de politique monétaire.

🪙 L’or recule malgré la guerre

Les prix de l’or ont reculé tout en restant largement au-dessus des 5 000 dollars l’once.

À 13h50 (heure de Paris) :

Or au comptant : -1,6% à 5 087 $/oz

Contrats à terme : -1,3% à 5 093 $/oz

Le métal jaune a bénéficié d’une demande de valeur refuge, mais son rebond a été limité par les craintes qu’un choc inflationniste lié à la guerre pousse les banques centrales à maintenir une politique monétaire restrictive.

❓ FAQ

Pourquoi Wall Street est-elle attendue en forte baisse ?

La flambée du pétrole et l’escalade militaire au Moyen-Orient inquiètent les investisseurs.

Pourquoi le pétrole monte-t-il autant ?

Les tensions impliquant l’Iran et les risques pour le détroit d’Ormuz menacent l’approvisionnement mondial.

Quel impact cela peut-il avoir sur l’inflation ?

Une hausse prolongée du pétrole pourrait relancer l’inflation et compliquer la politique monétaire.

Pourquoi l’or ne monte-t-il pas davantage ?

Les craintes d’une politique monétaire plus restrictive limitent son potentiel de hausse.

Quelles données économiques sont attendues ?

Les marchés surveilleront cette semaine l’inflation américaine via le CPI et le PCE.