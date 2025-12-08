Avant l'ouverture des marchés européens (08.12.2025)

Les indices d’Asie-Pacifique affichent une séance en cash mitigée. Le week-end s’est déroulé relativement calmement et les mouvements sur le forex comme sur les actions restent limités.

Le dollar américain recule de 0,10 %, tout comme le yen japonais. À l’inverse, le dollar australien et l’euro progressent légèrement. Les variations restent toutefois contenues dans une fourchette étroite de +/-0,10 %. L’EURUSD avance de 0,12 %.

Les marchés attendent la décision de la Fed mercredi. Une nouvelle baisse de taux de 25 pb est actuellement anticipée avec une probabilité de 87 %.

L’or gagne 0,33 % à 4 216 USD l’once. Le WTI progresse de 0,18 % à 60,20 USD le baril.

Le PIB japonais du troisième trimestre a été révisé à –2,3 % en rythme annualisé (contre –2,0 % attendu), confirmant un trimestre faible malgré une consommation privée légèrement plus solide.

La Chine a enregistré en novembre un important excédent commercial de 111,7 milliards USD, avec des exportations en hausse de 5,9 % et un bond des exportations de métaux de terres rares. Ces données montrent que Pékin continue de dominer la compétitivité export mondiale malgré les tarifs douaniers.

Le Wall Street Journal rapporte qu’IBM est proche d’acquérir Confluent pour environ 11 milliards USD, ce qui impliquerait une prime d’environ 37 %. L’action CFLT a bondi d’environ 20 % après la clôture, bien qu’elle reste très en dessous des niveaux de l’IPO.

Macron a averti la Chine de possibles tarifs européens. Le président français a indiqué à Pékin que l’UE pourrait adopter dans les prochains mois des mesures similaires à celles des États-Unis si la Chine ne réduit pas son excédent commercial croissant — même si l’unité au sein de l’UE reste incertaine.

Trump a déclaré que sa relation avec le Premier ministre Carney est « très bonne » et que les différends commerciaux « seront résolus », tout en notant que le Canada produit de nombreux biens que les États-Unis fabriquent déjà.

