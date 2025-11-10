Après un début de séance difficile vendredi, marqué par une forte baisse du secteur technologique et un repli temporaire du Nasdaq d’environ 2 %, les marchés actions américains ont réussi à se redresser. Au final, le S&P 500 a clôturé en légère hausse, tandis que le Nasdaq 100 a presque entièrement effacé ses pertes initiales.

Les marchés d’Asie-Pacifique ont entamé la semaine sur une note résolument positive, portés par les espoirs d’une fin prochaine de la paralysie du gouvernement américain. Le Sénat des États-Unis a adopté, par 60 voix contre 40, le premier projet de loi nécessaire à la réouverture de l’administration, et les médias rapportent qu’il y aurait désormais suffisamment de votes pour mettre fin à l’impasse.

Les espoirs de compromis à Washington ont dopé le moral des investisseurs mondiaux, affaibli le dollar et soutenu les devises asiatiques. Les indices boursiers régionaux ont enregistré de solides gains : le Nikkei 225 japonais a progressé de 1,15 %, le Hang Seng de Hong Kong de 0,51 %, le S&P/ASX 200 australien de 0,66 %, tandis que le Shanghai Composite est resté stable.

L’or a poursuivi sa tendance haussière, dépassant le seuil des 4 050 $ l’once.

Sur le marché des changes, les devises comme le dollar australien et le dollar canadien ont profité de l’optimisme lié à l’amélioration des relations sino-américaines, tandis que l’euro et le franc suisse sont restés dans des marges étroites, reflétant un sentiment stable. Le yen japonais s’est affaibli, le taux USD/JPY se rapprochant de 154,00, après l’annonce par la Première ministre Takaichi d’une politique budgétaire plus expansionniste au Japon.

La Banque du Japon se rapproche d’une hausse des taux, signe d’une confiance accrue dans la progression des salaires.

En Australie, le vice-gouverneur de la RBA, Andrew Hauser, a souligné qu’il serait nécessaire de maintenir une politique restrictive pour freiner l’inflation, tout en laissant la porte ouverte à de futures baisses de taux.

La banque centrale chinoise (PBOC) a fixé le taux de référence USD/CNY à 7,0856, inférieur aux attentes (7,1175), renforçant ainsi le yuan.

Les données d’octobre 2025 en Chine ont montré une hausse de 0,2 % de l’indice des prix à la consommation (CPI) sur un an, légèrement au-dessus des prévisions (0 %), tandis que l’indice des prix à la production (PPI) a reculé de 2,1 %, un peu moins que la baisse attendue de –2,2 %, signalant un léger affaiblissement des pressions déflationnistes.

Pékin a annoncé une série de mesures destinées à apaiser les tensions commerciales, notamment la suspension pendant un an des frais portuaires spéciaux pour les navires liés aux États-Unis et la levée temporaire de l’interdiction d’exporter certains métaux critiques, dont le gallium et le germanium.

En Chine, le prix de l’or a augmenté alors que les fonds négociés en bourse (ETF) et la banque centrale ont accru leurs réserves, malgré une demande physique plus faible.

Les gains boursiers ont été accompagnés d’un renforcement du Bitcoin et d’autres cryptomonnaies, qui se sont redressées après une période de volatilité, reflétant un regain d’espoir des investisseurs quant à une stabilisation de la situation politique et économique américaine.

Warren Buffett a annoncé qu’il publierait une lettre d’adieu alors qu’il se prépare à quitter son poste de PDG de Berkshire Hathaway.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."