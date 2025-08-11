Avant l'ouverture des marchés européens (11.08.2025)

Le début de la nouvelle semaine sur les marchés financiers s'ouvre sur une légère hausse des prix de la plupart des indices/contrats à terme basés sur les indices boursiers.

Juste avant l'ouverture de la séance au comptant sur le Vieux Continent, les contrats à terme EU50 et DE40 progressent respectivement de 0,05 % et 0,1 %.

Dans le même temps, les contrats à terme sur le NASDAQ 100 gagnent 0,11 % et ceux sur le S&P 500 progressent de 0,12 %.

Le rapport sur l'IPC américain est au centre de l'attention des marchés cette semaine. Après une série de données macroéconomiques médiocres, les investisseurs ont commencé à anticiper une baisse des taux en septembre, les responsables de la Fed adoptant également un ton plus accommodant.

Les craintes d'un résultat inférieur aux attentes font fortement baisser le dollar américain aujourd'hui. La paire EURUSD gagne près de 0,22 % aujourd'hui.

La faiblesse du dollar est également alimentée par les commentaires de Mme Bowman, membre de la Fed, qui a appelé à des baisses de taux lors de toutes les réunions restantes en 2025, invoquant la faiblesse du marché du travail et les risques d'inflation.

Les prix dans les usines chinoises ont baissé plus que prévu en juillet, tandis que les prix à la consommation sont restés inchangés, indiquant que la faiblesse de la demande intérieure et l'incertitude commerciale continuent de peser sur l'économie.

L'IPC est resté inchangé par rapport à l'année précédente, en hausse de 0,1 % par rapport à juin (contre une baisse de 0,1 % attendue). L'indice des prix à la consommation (IPC) de base a augmenté de 0,8 % a/a, atteignant son plus haut niveau en 17 mois, sous l'effet des biens non alimentaires, tandis que les prix des produits alimentaires ont baissé de 1,6 %. Sur une base mensuelle, l'IPC a augmenté de 0,4 %, inversant la baisse de 0,1 % enregistrée en juin.

L'indice des prix à la production (IPP) a reculé de 3,6 % a/a, atteignant un niveau proche du creux de juin, son plus bas niveau depuis près de deux ans, et inférieur aux prévisions qui tablaient sur une baisse plus modérée de 3,3 %.

Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il rencontrerait son homologue russe Vladimir Poutine le 15 août en Alaska ; la Maison Blanche envisage d'inviter Volodymyr Zelensky.

Le Financial Times a rapporté que Nvidia et AMD transféreraient 15 % de leurs revenus liés aux ventes de puces en Chine vers les États-Unis en échange de licences d'exportation. Cette information n'a pas eu d'impact négatif sur le sentiment dans le secteur technologique, malgré ses implications.

Sur le marché des matières premières, nous assistons à de nouvelles baisses significatives des prix du gaz naturel (-2,73 %) et à une vague de ventes sur les métaux précieux. Les cours de l'or reculent de 0,61 % aujourd'hui, tandis que ceux de l'argent perdent 0,7 %.

Les cryptomonnaies ont débuté la semaine en enregistrant des gains importants. Le bitcoin progresse de 2,73 %, tandis que l'ethereum gagne 2 %.

