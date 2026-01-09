Les trois marchés à surveiller la semaine prochaine (09.01.2026)

La nouvelle année sur les marchés financiers a débuté avec une avalanche de données macroéconomiques cruciales et le début d'une nouvelle saison de publication des résultats à Wall Street. Après le dernier rapport sur le marché du travail américain, les investisseurs se concentrent désormais sur les chiffres de l'inflation à venir. Avec la publication cette semaine des premiers rapports financiers importants des entreprises, trois marchés clés sont sous les feux de la rampe : l'EURUSD, l'US500 et l'ARGENT. EURUSD Si le début de semaine s’annonce relativement calme sur le plan macroéconomique, la journée de mardi sera marquée par la publication cruciale de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain pour le mois de décembre. Les signaux récemment mitigés envoyés par l’économie ont conduit à une révision significative à la baisse des anticipations du marché concernant l’ampleur des baisses de taux cette année. La probabilité d’une première baisse dès le mois de mars est retombée à environ 30 %, contre près de 50 % auparavant. Le consensus table sur une inflation globale toujours élevée à 2,7 %, avec un léger rebond attendu de l’inflation sous-jacente. Si ces prévisions se confirment, le dollar américain pourrait trouver un nouvel élan et prolonger son appréciation. US500 (S&P 500) L’incertitude entourant la légalité des droits de douane imposés par Trump persiste, mais l’attention des investisseurs se déplace progressivement vers le coup d’envoi de la saison des résultats trimestriels à Wall Street. Comme le veut la tradition, le secteur bancaire ouvrira le bal. JPMorgan et BNY Mellon publieront leurs résultats mardi, suivis mercredi par Bank of America, Citigroup et Wells Fargo. Jeudi, ce sera au tour de Morgan Stanley et de Goldman Sachs. Par ailleurs, le secteur technologique bénéficiera jeudi d’une mise à jour importante avec la publication des résultats de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), premier fabricant mondial de semi-conducteurs. Les analystes anticipent une forte croissance des revenus et des bénéfices pour le quatrième trimestre 2025, en particulier pour les banques, portées par la reprise des activités de banque d’investissement et l’augmentation des volumes de trading. SILVER L’argent sort d’une année 2025 exceptionnellement performante. Malgré une correction observée fin décembre, le début du mois de janvier a été marqué par une tentative de reprise de la tendance haussière. Toutefois, les craintes d’une correction plus ample dans le secteur des métaux précieux s’intensifient, notamment pour les actifs ayant enregistré les plus fortes hausses. Sur le marché de l’argent, on observe actuellement des sorties de capitaux des fonds négociés en bourse (ETF) adossés à des lingots physiques. Parallèlement, l’intérêt pour les positions vendeuses progresse, tandis que le rééquilibrage annuel des indices de matières premières pourrait provoquer une vague de liquidations de positions longues sur le marché à terme. Les prochains jours permettront de déterminer si cette accumulation de facteurs négatifs sera suffisante pour mettre fin à la série haussière de l’argent, intacte depuis mai 2025.

