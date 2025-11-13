La séance de jeudi sur les marchés asiatiques se montre relativement optimiste, avec la plupart des indices en hausse en cours de séance. Actuellement, le Nikkei japonais progresse de 0,33 %, le Kospi sud-coréen de 0,54 % et le China A50 de 0,71 %.

Cependant, il convient de noter que la séance d’hier à Wall Street a été mitigée, soulignant une faiblesse principalement dans le secteur technologique.

La paralysie du gouvernement américain a pris fin : le Congrès a adopté un projet de loi signé par le président, permettant la reprise des activités des agences fédérales après une interruption record de 43 jours. La Maison-Blanche a annoncé que les données du Bureau of Labor Statistics (BLS) pour septembre seraient publiées prochainement et que le nouveau budget assurera le financement du gouvernement jusqu’à fin janvier.

Après la clôture des marchés américains, Susan Collins, présidente de la Fed de Boston, a clairement indiqué qu’elle ne voyait actuellement aucune raison de poursuivre rapidement les baisses de taux. Elle a souligné que des arguments plus solides étaient nécessaires pour un nouvel assouplissement monétaire, invoquant une inflation toujours élevée, l’impact des droits de douane et l’accès limité aux données en raison du récent blocage gouvernemental. Par conséquent, pas moins de quatre membres votants du FOMC, dont Collins, estiment que les chances d’une baisse des taux en décembre sont très faibles.

Au Japon, les prix de gros ont augmenté de 2,7 % en octobre, dépassant les prévisions du marché. Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré au Parlement que l’inflation sous-jacente se rapprochait de 2 %, ce qui pourrait accélérer la décision de relever les taux d’intérêt. Parallèlement, la BoJ a indiqué sa volonté de réagir de manière flexible à une hausse des rendements obligataires, notamment en augmentant ses achats de titres de dette.

Le dollar australien s’est apprécié à la suite de solides données sur le marché du travail : l’emploi a progressé deux fois plus que prévu et le taux de chômage a reculé par rapport à son récent sommet de quatre ans. Ce dynamisme du marché du travail repousse la perspective d’une baisse des taux de la RBA en décembre — tout assouplissement monétaire est désormais envisagé au plus tôt en 2026. En revanche, le marché boursier local est tombé à son plus bas niveau depuis trois mois.

Données australiennes : taux de chômage à 4,3 % (prévisions 4,4 %, précédent 4,5 %). Variation de l’emploi : +42 200 (prévisions +20 000, précédent +14 900). Taux de participation : 67,0 % (inchangé). Emploi à temps partiel : –13 100 (précédent +6 300). Emploi à temps plein : +55 300 (précédent +8 700).

La volatilité est restée limitée sur le marché des changes, la plupart des grandes paires de devises évoluant dans des fourchettes étroites. Le taux USD/JPY a temporairement approché 155,00 avant de légèrement corriger. Le dollar australien est la devise la plus performante, tandis que le dollar néo-zélandais affiche les plus fortes baisses.

Enfin, une enquête privée de l’API a indiqué une hausse des stocks de pétrole brut américains inférieure aux attentes : +1,3 million de barils contre +1,7 million attendus.

