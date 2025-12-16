Avant l'ouverture des marchés européens (16.12.2025)

Les marchés boursiers de la région Asie-Pacifique suivent la tendance baissière observée sur les marchés américains. Les indices chinois ont chuté de 2,20 %, l'indice australien a reculé de 0,50 %, l'indice sud-coréen a perdu plus de 2,00 % et l'indice japonais JP225 a reculé de 1,35 %. Ces mouvements reflètent la faiblesse mondiale du secteur technologique, les inquiétudes liées aux valorisations et l'incertitude macroéconomique persistante, plutôt que des facteurs locaux.

La CBA prévoit désormais une hausse de 25 points de base de la RBA en février 2026, arguant que la croissance est proche de son potentiel, que le marché du travail reste tendu et que l'inflation sous-jacente est trop persistante pour justifier une pause prolongée.

La NAB et Citi sont allées encore plus loin, prévoyant deux hausses en 2026 (en février et en mai) en raison de pressions persistantes sur les coûts. Les marchés monétaires continuent d'évaluer à un peu plus de 70 % la probabilité qu'il n'y ait pas de mouvement en février et ne tiennent pas pleinement compte d'une hausse avant la fin de l'année.

L'inflation des prix alimentaires en Nouvelle-Zélande a baissé sur une base mensuelle, mais reste élevée en glissement annuel. Étant donné que les denrées alimentaires représentent près de 20 % du panier de l'IPC, même de légères baisses mensuelles peuvent faire baisser de manière significative l'inflation globale.

L'indice PMI composite flash australien a baissé en décembre, passant de 52,6 à 51,1, son plus bas niveau en sept mois, mais reste supérieur au seuil d'expansion, prolongeant ainsi la série de croissance à 15 mois consécutifs. Les services se sont affaiblis, l'indice d'activité des services passant de 52,8 à 51,0 dans un contexte de ralentissement des exportations et de concurrence accrue. Le secteur manufacturier semblait plus stable.

L'indice Westpac-Melbourne Institute de l'Australie a reculé de 9 % à 94,5, effaçant en grande partie la hausse de 12,8 % enregistrée en novembre et ramenant clairement le sentiment sous le niveau neutre de 100.

Au Japon, l'indice PMI composite flash est tombé de 52,0 à 51,5, marquant le neuvième mois consécutif d'expansion, mais à un rythme plus lent. Les services sont restés le principal moteur, avec un indice d'activité des services à 52,5 (contre 53,2). Le secteur manufacturier est resté en contraction, mais s'est amélioré, passant de 48,7 à 49,7, soit la plus faible baisse en environ 18 mois. Les nouvelles commandes ont renoué avec la croissance.

La commission bancaire du Sénat américain a confirmé qu'elle ne se pencherait pas cette année sur le projet de loi tant attendu sur la structure du marché des cryptomonnaies, repoussant ainsi son examen au début de l'année 2026 au plus tôt.

Washington a suspendu le Tech Prosperity Deal avec le Royaume-Uni, un programme de coopération phare dans les domaines de l'IA, des technologies quantiques et nucléaires, afin de l'utiliser comme levier dans les négociations sur les barrières commerciales non tarifaires.

