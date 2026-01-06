BREAKING: EURUSD en baisse ; la croissance des services américains ralentit en décembre en raison d'un affaiblissement de la demande 📌

15h45 BST, États-Unis - Données PMI pour décembre : PMI S&P Global Services : réel 52,5 ; prévisionnel 52,9 ; précédent 54,1 ;

PMI S&P Global Composite : réel 52,7 ; prévisionnel 53,0 ; précédent 54,2 ; Le secteur des services américain a continué de progresser en décembre, mais la dynamique s'est nettement ralentie en raison de l'affaiblissement de la demande et de l'intensification des pressions sur les coûts, selon le dernier PMI des services S&P Global. L'indice global a reculé de 54,1 à 52,5, enregistrant son rythme de croissance le plus lent en huit mois, les nouvelles affaires n'ayant augmenté que marginalement (la plus faible hausse en 20 mois) dans un contexte de réduction des budgets des clients, d'incertitude politique et de difficultés liées aux droits de douane. Les commandes à l'exportation ont connu leur plus forte contraction depuis mai, tandis que l'emploi a stagné pour la première fois depuis février en raison du contrôle des coûts et de l'affaiblissement de la demande, malgré une légère augmentation des carnets de commandes. Dans le même temps, l'inflation des coûts des intrants a atteint son plus haut niveau en sept mois, sous l'effet des droits de douane, des frais facturés par les fournisseurs et de la hausse des coûts de main-d'œuvre, ce qui a incité les entreprises à augmenter plus rapidement leurs prix de vente. Chris Williamson, de S&P Global, a averti que ces données indiquaient « un affaiblissement de la croissance de la demande » et des perspectives économiques moins favorables à l'approche de 2026, avec un risque de ralentissement de la croissance parallèlement à une inflation toujours élevée, même si de nombreuses entreprises s'attendent encore à une baisse des taux d'intérêt et à un soutien politique pour soutenir la demande plus tard dans l'année.

