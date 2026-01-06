-
Les ventes de véhicules particuliers en Inde progressent d’environ 15% sur un an en décembre
Les ventes de voitures particulières bondissent de 26,6%, celles de deux-roues de 9,5%
Les baisses de taxes décidées en septembre soutiennent la demande
Les concessionnaires anticipent une poursuite de la croissance début 2026
Le marché automobile indien a connu une accélération marquée en fin d’année. Selon les données publiées mardi par la Fédération des associations de concessionnaires automobiles (FADA), les ventes de véhicules à destination des particuliers ont enregistré une hausse d’environ 15% sur un an au mois de décembre. Cette performance confirme le redressement progressif du secteur dans un environnement macroéconomique plus favorable, soutenu par des mesures fiscales incitatives, des offres commerciales agressives de fin d’année et des achats anticipés avant des hausses de prix annoncées pour le Nouvel An.
Au total, près de 2,03 millions de véhicules particuliers ont été écoulés sur le mois de décembre sur le troisième marché automobile mondial, illustrant un net regain de dynamisme après un mois de novembre beaucoup plus modéré.
Une forte accélération tirée par les voitures particulières
Des ventes en nette hausse après un mois de novembre atone
Dans le détail, les ventes de voitures particulières ont bondi de 26,6% sur un an en décembre, tandis que celles de deux-roues ont progressé de 9,5%. Cette performance tranche avec celle du mois précédent, où la croissance globale des ventes au détail ne s’élevait qu’à 2,1%, reflétant un attentisme temporaire des consommateurs.
Sur l’ensemble de l’année, les ventes totales de véhicules en Inde ont augmenté de 7,7% pour atteindre 28,16 millions d’unités, selon la FADA. Cette progression annuelle témoigne de la résilience de la demande domestique, malgré un environnement international marqué par des tensions commerciales et un ralentissement de certains marchés exportateurs.
Les petites voitures particulièrement recherchées
Les données publiées par les constructeurs automobiles le 1er janvier confirment une demande soutenue pour les petites voitures. Le leader du marché, Maruti Suzuki, a ainsi enregistré une hausse proche de 50% des ventes de ces modèles aux concessionnaires. Cette tendance reflète à la fois la sensibilité des consommateurs aux prix et l’impact direct des incitations fiscales ciblant les segments les plus accessibles.
L’effet déterminant des baisses de taxes et des anticipations de prix
Des mesures fiscales favorables à la consommation
En septembre, le gouvernement indien a abaissé le taux d’imposition sur plusieurs catégories de véhicules afin de stimuler la consommation et soutenir la croissance économique. Les taxes sur les SUV dotés de moteurs de plus de 1 500 cm3 ont été ramenées à 40%, contre environ 50% auparavant. Celles sur les petites voitures et les deux-roues jusqu’à 350 cm3 ont été réduites à 18%, contre 28% précédemment.
Ces mesures ont été mises en place dans un contexte de pression accrue sur le commerce extérieur, liée notamment à la forte augmentation des droits de douane américains. Elles ont contribué à créer un environnement plus favorable aux achats, en particulier pour les ménages sensibles aux variations de prix.
Des achats anticipés avant les hausses de janvier
La dynamique de décembre a également été amplifiée par des achats anticipés, les consommateurs cherchant à devancer les hausses de prix annoncées pour le début de l’année. Hyundai India, ainsi que des acteurs de taille plus modeste comme JSW MG Motor India et Renault, ont déjà relevé les prix de leurs modèles en janvier. Maruti Suzuki a pour sa part indiqué qu’il communiquerait prochainement sur une éventuelle révision à la hausse des prix de ses petites voitures.
Des perspectives jugées favorables pour le début de 2026
Une confiance élevée chez les concessionnaires
Selon une enquête menée par la FADA, environ 70,5% des concessionnaires interrogés anticipent une croissance des ventes au détail en janvier. Près de 75% s’attendent également à une progression sur le trimestre se terminant le 31 mars, dernier trimestre de l’exercice fiscal 2026.
Cette confiance repose sur plusieurs facteurs structurels, notamment la poursuite des effets positifs de la baisse des taxes, l’arrivée des fêtes des récoltes, la saison des mariages et un environnement de taux d’intérêt plus accommodant.
Une amélioration progressive des niveaux de stocks
Autre signal positif pour le secteur, le niveau des stocks de véhicules particuliers a diminué pour le troisième mois consécutif. La durée moyenne de présence d’un véhicule en concession est passée de 44-46 jours en novembre à 37-39 jours en décembre. Cette normalisation des stocks traduit un meilleur équilibre entre l’offre et la demande et réduit la pression promotionnelle sur les prix.
Dans l’ensemble, la forte accélération des ventes en décembre confirme la solidité du marché automobile indien. Pour les constructeurs comme pour les investisseurs, elle renforce la visibilité sur un début d’année 2026 bien orienté, même si la question de l’impact des hausses de prix sur la demande restera centrale dans les prochains mois.
FAQ
Quelle est la progression des ventes automobiles en Inde en décembre ?
Les ventes de véhicules à destination des particuliers ont augmenté d’environ 15% sur un an.
Quels segments ont le plus contribué à la hausse ?
Les voitures particulières, avec une progression de 26,6%, suivies des deux-roues (+9,5%).
Pourquoi les ventes ont-elles fortement accéléré en décembre ?
La hausse s’explique par des baisses de taxes, des offres de fin d’année et des achats anticipés avant les hausses de prix de janvier.
Les concessionnaires sont-ils confiants pour la suite ?
Oui, plus de 70% anticipent une croissance des ventes en janvier et près de 75% sur le trimestre se terminant fin mars.
Quel est l’état des stocks chez les concessionnaires ?
Les stocks ont diminué pour le troisième mois consécutif, avec une durée moyenne de détention ramenée à 37-39 jours en décembre.
