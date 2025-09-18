Avant l'ouverture des marchés européens (18.09.2025)

Hier, la Fed n'a pas surpris les marchés avec sa décision de réduire les taux de 25 points de base. Les projections sont restées largement inchangées ; la banque s'attend toujours à ce que l'inflation reste autour de 3 % cette année et dans les années à venir. Les prévisions du PIB américain ont été légèrement révisées à la hausse.

Powell a souligné que le marché du travail s'affaiblit clairement et que la Fed ne restera pas passive face à cette évolution. Il a toutefois précisé que la banque centrale n'avait pas l'intention de se précipiter dans un assouplissement agressif de sa politique monétaire. Les marchés anticipent actuellement une baisse supplémentaire de 50 points de base cette année et de 25 points de base l'année prochaine.

Les contrats à terme sur indices américains s'échangent à la hausse après le rollover et ont réagi de manière modérément positive hier aux commentaires de Powell et à la décision de la Fed. La paire EUR/USD a reculé depuis environ 1,19, glissant à 1,178 après le discours de Powell, tandis que le Bitcoin a dépassé les 117 000 dollars.

Aujourd'hui, les événements macroéconomiques clés seront la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt à 11 h GMT et les données sur le marché du travail américain à 12 h 30 GMT (demandes d'allocations chômage) et l'indice Philly Fed américain. En outre, après la séance américaine, le géant de la logistique FedEx publiera ses résultats. Ses actions ont enregistré de très mauvaises performances au cours des derniers trimestres.

La volatilité sur les marchés des matières premières agricoles et énergétiques est très limitée ce matin. Les métaux précieux sont clairement sous pression, pénalisés par les prises de bénéfices, l'argent perdant près de 1 %.

La paire AUD/USD affiche une mauvaise performance, chutant de plus de 0,4 % après la publication des données sur le marché du travail australien. Le taux de chômage est resté inchangé à 4,2 %, conformément aux attentes, mais l'emploi a reculé de 5 400 postes en août, alors que le marché tablait sur une hausse de 21 000 postes et que le gain précédent était de 24 500 postes.

