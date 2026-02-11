Résumé quotidien - Un rapport NFP solide pourrait retarder les baisses de taux de la Fed

Or et argent en hausse malgré la vigueur du dollar , volatilité élevée.

Dollar et rendements en hausse , recul des probabilités de baisse de taux en 2025.

US2000 en forte baisse (-1,4%) , pénalisé par la réduction des anticipations de baisse de taux.

Points clés US500 au-dessus de 7 000 points , mais dynamique mitigée.

US2000 en forte baisse (-1,4%) , pénalisé par la réduction des anticipations de baisse de taux.

NFP à 130 000 , nettement au-dessus du consensus (~70 000).

Dollar et rendements en hausse , recul des probabilités de baisse de taux en 2025.

Or et argent en hausse malgré la vigueur du dollar , volatilité élevée.

Pétrole soutenu par les tensions Iran-USA

Malgré un début de séance positif et un US500 franchissant les 7 000 points, la situation reste contrastée : US500 : +0,2%

US100 : +0,2%

US2000 : -1,4% La faiblesse marquée des small caps semble directement liée à la réduction des attentes de baisse de taux de la Fed, les entreprises domestiques étant plus sensibles aux conditions de financement. 📊 NFP : chiffre headline solide, marché du travail déséquilibré Le rapport sur l’emploi était l’événement clé du jour. NFP : 130 000 (consensus ~70 000)

Emploi privé : +172 000

Taux de chômage : 4,3% La réaction immédiate : Dollar en hausse

Rendements obligataires en progression

Recul des anticipations de baisse de taux ⚖️ Détails importants La croissance de l’emploi est quasi exclusivement concentrée dans la santé .

Plus de 40 000 suppressions d’emplois dans le secteur public. 👉 Le marché du travail ne montre pas une reprise large et cyclique, mais plutôt une stabilisation fragile. 📚 Révisions QCEW : réalité plus faible que prévu Les données finales QCEW indiquent : Sur 12 mois jusqu’en mars 2025 :

-898 000 emplois (révision légèrement moins négative qu’initialement estimé).

Pour le reste de 2025 :

Croissance moyenne mensuelle de seulement 15 000 emplois,

contre environ 50 000 précédemment estimés. 👉 Le marché du travail 2025 était donc nettement plus faible que ce que suggéraient les données initiales. 💱 Forex : pression sur l’EURUSD EURUSD -0,5% , point bas à 1,1830 .

La paire reste sous 1,19 malgré un léger rebond intraday. Le marché réduit désormais la probabilité d’une baisse de taux au premier semestre 2025. Anticipations de taux : Première baisse complète désormais attendue en juillet 2026 (contre juin auparavant).

Citi décale sa prévision de mars à avril. 🪙 Métaux précieux : rebond malgré le dollar Or : +1%

Argent : +4% La volatilité reste élevée. Les gains étaient plus marqués avant la publication du NFP, mais le biais haussier persiste. 🛢️ Pétrole : tensions géopolitiques en soutien WTI autour de 65 USD/baril Facteurs clés : Incertitude Iran–États-Unis

Refus de Téhéran de négocier sur son programme balistique

Discussions limitées au dossier nucléaire Stocks américains : DOE : +8,5 millions de barils

API (veille) : +13 millions Malgré la hausse des stocks, le pétrole reste soutenu par le risque géopolitique. ₿ Crypto : pression persistante Bitcoin : -2%, sous 67 000 USD Le marché crypto reste sensible : à la hausse des rendements,

au renforcement du dollar,

à la réduction des anticipations de détente monétaire. 🧭 Conclusion La séance illustre une dynamique classique : Headline NFP fort → dollar et rendements en hausse

Réduction des attentes de baisse de taux

Small caps sous pression

Volatilité accrue sur les actifs alternatifs

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."