Avant l'ouverture des marchés européens (21.10.2025)

Points clés Les contrats à terme sur les indices américains en légère baisse mardi

Le bitcoin à nouveau sous pression dans un contexte de renforcement du dollar américain

L'or recule de près de 0,7 % par rapport à son plus haut historique

Les indices américains affichent de légères pertes après les gains enregistrés hier, qui avaient été alimentés par l'espoir d'une rencontre fructueuse entre Donald Trump et Xi Jinping à Séoul. La rencontre est prévue pour la semaine prochaine, et les commentaires du président américain ont donné aux marchés l'espoir d'une désescalade des tensions entre les deux économies. Sur la même lancée, les indices chinois sont également en hausse aujourd'hui.

Avant l'ouverture de la séance américaine, General Motors, GE Aerospace, RTX Corp, Coca-Cola et Lockheed Martin publieront leurs résultats financiers. Après la séance, Netflix publiera ses résultats, qui devraient être au centre de l'attention de Wall Street. Texas Instruments publiera également son rapport trimestriel. Le calendrier macroéconomique est léger aujourd'hui ; à 14h30, nous aurons les données sur l'inflation au Canada.

Les actions japonaises ont chuté après la victoire électorale de Sanae Takaichi, partisane d'une politique budgétaire souple, qui est devenue Premier ministre du Japon. La paire USD/JPY est en hausse de plus de 0,5 % aujourd'hui. L'or est en baisse de plus de 0,7 % par rapport à ses niveaux records, s'échangeant à près de 4 327 dollars l'once, tandis que l'argent perd plus de 1 %.

Le sentiment du marché des cryptomonnaies est plutôt faible aujourd'hui : le bitcoin a baissé de plus de 2 % pour s'établir à environ 107 000 dollars, contre près de 111 000 dollars hier. Le dollar se renforce, tandis que l'EUR/USD a chuté à 1,162. Les marchés espèrent que le shutdown du gouvernement américain prendra fin cette semaine, conformément aux commentaires de la Maison Blanche.

Fitch Ratings a noté que la croissance rapide des prêts non bancaires aux États-Unis augmente le risque de pertes plus importantes pour les banques. La Bank of America, quant à elle, estime que le risque que la Fed perde le contrôle de son bilan en octobre est élevé. L'Australie va investir 2 milliards de dollars dans des systèmes militaires intégrés aux États-Unis et a également accepté d'acheter des hélicoptères Apache pour une valeur de 2,68 milliards de dollars.

