Avant l'ouverture des marchés européens (28.08.2025)

Les actions maintiennent leur élan : les prévisions de ventes en baisse de Nvidia ont brièvement pesé sur les marchés, mais la reprise générale reste intacte. L'indice NASDAQ 100 gagne près de 0,3 % aujourd'hui, se redressant après des pertes initiales. Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 sont également en hausse après une baisse initiale de 0,4 % ; l'indice a clôturé à un niveau record mercredi.

Les actions de Nvidia ont chuté de près de 3 % en trade prolongé après des ventes inférieures aux attentes pour les centres de données (41,1 milliards de dollars contre 41,29 milliards prévus). Cependant, le PDG Jensen Huang a souligné la forte demande en solutions d'IA.

Actions européennes : les contrats à terme progressent de 0,2 %, tandis que les valeurs technologiques chinoises rebondissent très fortement . Les fabricants de puces ont connu une forte hausse ; SMIC a bondi de 12 % grâce aux informations faisant état d'une augmentation de la production de puces IA en 2026.

L'indice du dollar a reculé pour la troisième journée consécutive. Les bons du Trésor américain à court terme ont légèrement baissé ; le rendement à 2 ans a augmenté de 1 point de base à 3,62 %.

Le pétrole a reculé, les traders ne se laissant pas impressionner par les pressions exercées par les États-Unis sur l'Inde pour qu'elle réduise ses importations de brut russe.

Japon : faible demande lors de l'adjudication d'obligations à 2 ans, les investisseurs se préparant à une possible hausse des taux de la BoJ.

Inde : les actions ont chuté de 0,8 % après l'entrée en vigueur des droits de douane imposés par Trump sur les exportations vers les États-Unis.

