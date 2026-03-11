Points clés Les indices européens évoluent en ordre dispersé.

Le DAX recule d’environ 0,7% , menant les pertes.

L’inflation allemande ressort conforme aux attentes .

Rheinmetall chute de 5% après ses résultats.

Les investisseurs attendent les données CPI américaines.

Les marchés européens ont changé de direction au cours de la séance, les investisseurs adoptant une attitude prudente alors que les tensions géopolitiques semblent progressivement s’atténuer. Malgré les espoirs d’une résolution du conflit avec l’Iran, la plupart des indices du continent enregistrent de légères pertes. Le DAX allemand recule d’environ 0,7%, tandis que certains marchés, comme l’IBEX espagnol et l’AEX néerlandais, parviennent à rester légèrement dans le vert. 📊 Inflation allemande conforme aux attentes Les dernières données d’inflation en Allemagne ont été publiées aujourd’hui et correspondent globalement aux prévisions du marché. Selon l’indice HICP européen : inflation annuelle : 2,0%

inflation mensuelle : 0,4% Selon les données du Destatis (CPI national) : inflation annuelle : 1,9%

inflation mensuelle : 0,2% Ces chiffres confirment un ralentissement progressif des pressions inflationnistes en Allemagne, ce qui pourrait laisser davantage de marge de manœuvre à la Banque centrale européenne dans ses décisions futures. 🏭 Rheinmetall recule malgré de solides résultats Le groupe de défense allemand Rheinmetall a publié ses résultats pour 2025. Les chiffres étaient globalement solides : chiffre d’affaires : 9,9 milliards d’euros (+29%)

marge opérationnelle : 18,5% La société a également fourni des perspectives optimistes pour 2026, anticipant un chiffre d’affaires d’environ 14 milliards d’euros. Malgré cela, les investisseurs semblent avoir attendu des résultats encore plus solides, et l’action recule d’environ 5%. 🚗 Porsche envisage de nouvelles restructurations Le constructeur automobile Porsche pourrait également procéder à une nouvelle vague de suppressions d’emplois. Selon le PDG de l’entreprise, le groupe réfléchit à : des réductions d’effectifs supplémentaires

le lancement de nouveaux modèles dans des segments plus rentables Ces mesures visent à améliorer la rentabilité dans un environnement automobile de plus en plus concurrentiel. 🛢️ L’AIE envisage de libérer des réserves de pétrole Face aux tensions énergétiques mondiales, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) étudierait sérieusement la possibilité de libérer une partie de ses réserves stratégiques. Selon le Wall Street Journal, la quantité envisagée pourrait être supérieure aux 182 millions de barils libérés en 2022 lors de la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine. Une telle décision pourrait contribuer à stabiliser les prix de l’énergie si les tensions géopolitiques persistent. ☁️ Oracle surprend positivement Aux États-Unis, Oracle a publié des résultats supérieurs aux attentes. Les principaux chiffres : chiffre d’affaires : 17,19 milliards de dollars

bénéfice par action (EPS) : 1,79 $ La croissance a été particulièrement forte dans le segment cloud, avec une hausse de 44%. L’action progresse d’environ 9% en pré-marché. 📅 Les marchés attendent les données CPI américaines Le principal événement macroéconomique attendu par les investisseurs reste la publication de l’inflation américaine (CPI). Les prévisions du marché indiquent : inflation annuelle : 2,4% (inchangée)

inflation mensuelle : 0,3% (contre 0,2% précédemment) Ces données pourraient influencer les anticipations concernant la politique monétaire de la Réserve fédérale et donc la direction des marchés financiers. En résumé, les marchés européens évoluent avec prudence dans l’attente de nouveaux catalyseurs macroéconomiques. Entre les résultats d’entreprises, les tensions énergétiques et la publication imminente de l’inflation américaine, les investisseurs restent attentifs aux signaux susceptibles de définir la prochaine tendance des marchés. ❓ FAQ Pourquoi les marchés européens reculent-ils aujourd’hui ?

Les investisseurs adoptent une position prudente avant la publication des données d’inflation américaines. Les données d’inflation en Allemagne ont-elles surpris ?

Non, elles sont globalement conformes aux attentes du marché. Pourquoi l’action Rheinmetall baisse-t-elle malgré de bons résultats ?

Les investisseurs semblent avoir anticipé des performances encore plus fortes. Pourquoi les données CPI américaines sont-elles importantes ?

Elles peuvent influencer les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale.

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