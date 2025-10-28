Avant l'ouverture des marchés européens (28.10.2025)

Points clés L'or poursuit sa baisse, perdant plus de 1 %.

Les indices européens et américains reculent légèrement.

La saison des résultats américains au centre de l'attention à Wall Street.

Hier, les indices boursiers américains ont fortement progressé, le Dow Jones Industrial Average et le Russell 2000 atteignant de nouveaux sommets historiques. Les investisseurs se concentrent désormais sur la décision de la Réserve fédérale américaine prévue demain , les marchés anticipant une baisse des taux de 25 points de base et la fin officielle du programme de resserrement quantitatif (QT) , ainsi que sur le sommet de jeudi entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping.

Après la séance d'aujourd'hui, nous prendrons connaissance des résultats de Visa, PayPal, UPS, UnitedHealth, Southern Copper, Booking Holdings et Mondelez. Avant l'ouverture de Wall Street, les résultats de Novartis, NextEra Energy, Sherwin-Williams et Royal Caribbean sont attendus.

Les contrats à terme sur indices américains s'échangent en légère baisse ce matin, entre 0,1 % et 0,15 %, la plupart des principaux contrats à terme européens, notamment le UK100 et le DE40, étant également dans le rouge. L'or connaît un recul notable, chutant de plus de 1 % à 3 950 dollars l'once, suivi d'une baisse de l'argent. Le dollar américain est en légère baisse, tandis que l'EUR/USD est en hausse d'environ 0,1 % à 1,166. En Europe, la publication de données clés aujourd'hui concernera la confiance des consommateurs allemands, mesurée par l'indice GfK.

Après la séance américaine d'hier, l'action Nucor a gagné 2 % grâce à de solides résultats au troisième trimestre. Le producteur d'acier a annoncé un bénéfice par action de 2,63 dollars, dépassant les prévisions antérieures de 2,05 à 2,15 dollars par action (FactSet).

Le chiffre d'affaires a atteint 8,52 milliards de dollars, dépassant l'estimation consensuelle de 8,18 milliards de dollars. Cependant, Nucor a averti que les bénéfices du trimestre en cours devraient être inférieurs à ceux du troisième trimestre.

F5 Networks a chuté de plus de 6 % après avoir publié des prévisions décevantes, invoquant de potentielles « perturbations à court terme des cycles de vente » à la suite d'une violation du système au début du mois attribuée à des hackers chinois soutenus par l'État.

Dans le même temps, NXP Semiconductors, le fabricant néerlandais de puces électroniques, a vu son action progresser de près de 2 % après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes de Wall Street pour le troisième trimestre et présenté des prévisions meilleures que prévu pour le trimestre en cours.

, le fabricant néerlandais de puces électroniques, a vu son action progresser de près de après avoir publié pour le troisième trimestre et présenté pour le trimestre en cours. OpenAI a demandé au gouvernement américain d'augmenter massivement sa capacité énergétique afin de rester à la pointe de l'intelligence artificielle. Dans un document adressé à la Maison Blanche, l'entreprise a réclamé 100 gigawatts d'énergie supplémentaire chaque année afin de combler le « déficit électronique » par rapport à la Chine. Elle a averti que des ressources électriques limitées pourraient ralentir les progrès de l'IA et la croissance économique.

