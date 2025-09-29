Avant l'ouverture des marchés européens (29.09.2025)

Les indices asiatiques et pacifiques sont en légère progression. Les indices boursiers chinois progressent de 0,80 à 1,10 %, le JP225 japonais recule de 0,30 %, tandis que l'AU200.cash australien gagne 0,66 %.

Le dollar est la devise la plus faible en début de journée. L'indice USIDX affiche une baisse de 0,20 à 0,30 % par rapport aux autres devises du G10. L'EURUSD progresse de 0,20 %, tandis que l'USDJPY recule de 0,41 %.

L'or a dépassé les 3 800 dollars, en hausse de 1 % sur la journée et de plus de 10 % sur le mois, grâce à la demande de valeurs refuges et à la dynamique du marché. Le métal précieux est en passe de connaître son meilleur mois depuis juillet 2020.

Les marchés continuent d'anticiper un risque élevé de shutdown, bien que celui-ci soit moins élevé qu'au cours du week-end. L'expiration du financement approche à grands pas, alors que le Congrès se précipite pour respecter la date limite du 1er octobre. L'impact attendu sur les marchés est principalement opérationnel et à court terme. La BofA estime que chaque semaine de fermeture entraîne une baisse du PIB d'environ 0,1 point de pourcentage.

Le pétrole a ouvert en baisse, mais a récupéré ses pertes. Le marché a pris en compte les informations selon lesquelles l'OPEP+ prévoit d'augmenter les quotas d'octobre d'au moins ~137 kb/j. L'Irak a repris ses livraisons de brut via l'oléoduc Kirkouk-Ceyhan vers la Turquie à un rythme de ~180-190 kb/j, augmentant ainsi l'offre. Les positions restent prudentes avant la réunion de l'OPEP+.

UBS a estimé à 93 % la probabilité d'une récession aux États-Unis cette année, sur la base d'indicateurs tels que les revenus, les dépenses, la production industrielle et l'emploi. Malgré cela, la banque s'est abstenue de déclarer une récession, qualifiant l'économie de « faible mais pas en train de s'effondrer ».

Tesla publiera ses chiffres de vente cette semaine. Le consensus table actuellement sur 448 000 à 456 000 livraisons (contre 463 000 il y a un an), les achats de dernière minute étant stimulés par les crédits d'impôt américains à la fin du trimestre.

Selon certaines informations, Xi Jinping ferait pression pour que les États-Unis changent leur position sur l'indépendance de Taïwan. L'un des points de pression est l'intérêt de Donald Trump pour un accord commercial.

