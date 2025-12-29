Avant l'ouverture des marchés européens (29.12.2025)

Les contrats à terme sur les principaux indices américains entament la dernière semaine de 2025 à un niveau stable, oscillant de manière irrégulière dans une fourchette de +/- 0,15 % dans un contexte de liquidité toujours faible. Lors de cette semaine écourtée par les fêtes, les contrats à terme NASDAQ 100, US500 et Dow Jones ont progressé d'environ 1,1 %, bénéficiant du « rallye de Noël ».

Parallèlement à des volumes modérés, la volatilité du marché pourrait rester limitée jusqu'à la publication du procès-verbal de la dernière réunion du FOMC, prévue demain à 20h00 CET. Les discussions entre Trump et Zelensky en Floride n'ont pas permis de parvenir à une avancée décisive sur la guerre en Ukraine. Trump a déclaré qu'un accord était en vue, mais les principaux différends concernant les concessions territoriales et la centrale nucléaire de Zaporizhzhia restent en suspens. Le président ukrainien a souligné que si environ 90 % du cadre de paix a été convenu, les questions en suspens détermineront si la guerre prendra fin ou se prolongera. Les investisseurs de la région Asie-Pacifique entament la semaine avec des sentiments mitigés, pesant les inquiétudes liées à la croissance modérée en Chine et au Japon (HK.cash : -0,5 %, JP225 : -0,35 %, CHN.cash : -0,05 %).

. Les pertes en Chine ont été en partie amorties par les valeurs technologiques soutenues par le gouvernement, tandis que le marché japonais a trouvé un soutien dans les espoirs de normalisation de la politique de la Banque du Japon. Les gains sont menés par les marchés axés sur l'IA et les semi-conducteurs en Corée du Sud (KOSPI : +1,9 %) et à Taïwan (TWI : +0,9 %).

Le procès-verbal de la Banque du Japon indique que certains membres sont favorables à des hausses graduelles des taux afin de favoriser la croissance et d'éviter de prendre du retard. Le taux neutre reste difficile à déterminer et la politique monétaire est toujours inférieure à ce taux. Les membres ont souligné les variations des taux à l'étranger, les taux réels profondément négatifs même au niveau actuel de 0,75 % et la nécessité de surveiller de près l'économie et les marchés. Ils ont également insisté sur le rôle du soutien budgétaire, le potentiel de croissance positive des salaires réels l'année prochaine et la vigilance à exercer compte tenu des niveaux records d'investissement et de bénéfices.

Sur les marchés des changes, le principal mouvement est le rebond du yen, même si le manque de conviction autour des signaux hawkish de la Banque du Japon suggère que les marchés restent prudents à l'égard de la communication de la banque centrale (USDJPY : -0,1 %, EURJPY : -0,2 %, GBPJPY : -0,15 %). L'AUDUSD a brièvement atteint son plus haut niveau en 14 mois, tandis que le NZD a sous-performé toutes les devises du G10 (NZDUSD : -0,15 %) dans un contexte de rebond général du dollar (USDIDX : +0,1 %). L'EURUSD est stable autour de 1,175, tandis que l'EURPLN reste inchangé autour de 4,21.

Les métaux précieux connaissent une correction record, les investisseurs prenant leurs bénéfices. Le palladium a enregistré la plus forte baisse (-11,6 %), effaçant brutalement les gains records de la séance précédente. Le platine est en baisse de 5,3 %, l'argent a chuté de 3,3 % à 76 USD et l'or est en baisse de 1,1 % à 4 480 USD l'once.

Le Brent et le WTI rebondissent d'environ 0,7 % après leur récent recul (le pétrole autour de 60,80 dollars), tandis que le gaz naturel est en baisse de 1 % malgré des gains à l'ouverture.

Le Bitcoin est en hausse de 2,2 % à 89 850 dollars, tandis que l'Ethereum gagne 2,8 % à 3 034 dollars.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."