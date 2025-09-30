Avant l'ouverture des marchés européens (30.09.2025)

Les indices de Wall Street ont clôturé en hausse hier, mais le rebond a été considérablement réduit à la fin de la séance. Les contrats à terme affichent aujourd'hui des gains marginaux : l' US500 est en hausse de 0,02 % et l' US100 gagne 0,05 % deux heures avant l'ouverture des marchés européens.

a quelque peu limité ses gains d'hier, mais poursuit aujourd'hui sa légère tendance à la hausse. Les derniers rapports indiquent un manque de progrès dans les négociations entre Trump et les dirigeants du Congrès, ce qui laisse présager une forte probabilité de fermeture du gouvernement aujourd'hui après minuit aux États-Unis. Le vice-président Vance indique que toutes les parties doivent se préparer à cette fermeture.

(Reserve Bank of Australia) a maintenu ses taux d'intérêt inchangés à , ce qui était conforme aux attentes. La RBA a invoqué des risques inflationnistes plus élevés, des conditions économiques favorables et un marché du travail tendu. Dans le même temps, elle a indiqué que la plupart des effets négatifs liés aux droits de douane seraient probablement évités.

Le procès-verbal de la Banque du Japon révèle une disparité importante entre les « faucons » et les « colombes ». Certains membres de la BoJ sont favorables à un retour aux hausses de taux et à l'atteinte du taux neutre, tandis que d'autres continuent de voir des risques concernant l'économie et un manque de pression inflationniste. Le USD/JPY reste stable mais revient à une légère faiblesse, prolongeant les baisses d'hier.

était nettement meilleur, s'établissant à contre une prévision de et un niveau précédent de . Cet indice privé se concentre sur les petites entreprises, mais est souvent considéré comme un baromètre plus large. Citi est la dernière banque en date à avoir revu à la baisse ses prévisions sur le prix du pétrole, tablant sur un baril de Brent à 63 dollars en 2026 . Citi prévoit de nouvelles augmentations de la production de l' OPEP+ et un renversement complet des réductions opérées pendant la pandémie. Dans le même temps, les baisses plus importantes seront limitées par la reconstitution des stocks en Chine et dans l' OCDE .

poursuit sa chute massive d'hier. La baisse des prix a atteint près de , la plus forte depuis le 3 septembre. Donald Trump s'apprête à imposer de nouveaux droits de douane sur les produits du bois. Les produits finis en bois, tels que les meubles, seront soumis à un droit de douane de 25 % , tandis que le bois brut et les planches seront soumis à un droit de 10 % . L'Europe et le Japon bénéficieront d'un plafond tarifaire de 15 % .

, la optera pour une baisse des taux d'intérêt au quatrième trimestre et utilisera d'autres outils pour maintenir une liquidité élevée sur le marché. Dans le même temps, un soutien du marché pour le yuan est attendu. Le Wall Street Journal rapporte que Boeing travaille au développement d'un nouveau modèle d'avion pour remplacer le 737 MAX .

rapporte que travaille au développement d'un nouveau modèle d'avion pour remplacer le . Un calendrier chargé de données macroéconomiques importantes est attendu aujourd'hui en Europe, notamment les ventes au détail allemandes, les données sur le marché du travail allemand, l'inflation française et, enfin, l'inflation allemande en début d'après-midi.

Il est important de noter qu'aujourd'hui marque la fin du trimestre, ce qui pourrait entraîner une volatilité accrue des marchés.

