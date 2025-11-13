Résumé quotidien : fin du shutdown, recul des anticipations de baisse des taux et disparition des risques

Le gouvernement américain a officiellement rouvert ses portes après plus de 40 jours de crise budgétaire. Cependant, cela n'a pas suffi à insuffler de l'optimisme aux marchés.

Les indices américains enregistrent des pertes notables lors de la séance d'aujourd'hui. Le NASDAQ100 et le Russel2000 sont en baisse de 2 %. Le S&P500 et le DOW s'en sortent légèrement mieux, mais restent tout de même nettement négatifs, avec des pertes supérieures à 1 %.

Alphabet fait l'objet d'une nouvelle enquête de l'UE concernant la violation des réglementations communautaires relatives au marché numérique. Les actions du géant ont chuté de 3 %.

Tesla doit rappeler plus de 10 000 de ses batteries « Powerwall » après que la commission de sécurité des consommateurs a constaté qu'elles avaient tendance à surchauffer et à prendre feu. L'entreprise enregistre une perte de plus de 7 %.

Beth Hammack, membre du FOMC, a accru la pression sur les indices en déclarant qu'il était « temps d'adopter une politique monétaire stricte » pour contrôler l'inflation.

La séance européenne a également débuté sur une note négative. Tous les principaux indices européens ont terminé la séance en baisse. Le FTSE 100 britannique et le DAX ont été les plus touchés.

Le Royaume-Uni a publié une série de données macroéconomiques importantes, qui brossent un tableau sombre de la situation économique du pays.

Le PIB s'est contracté de 0,1 % en septembre et la production industrielle a chuté de 2 %.

L'allemand Siemens a perdu près de 10 % de sa valeur après la conférence sur les résultats. La déception suscitée par le BPA et les prévisions pour l'année prochaine a incité les investisseurs à vendre, malgré l'optimisme de la direction et les investissements prévus.

L'EIA a publié un rapport sur les variations hebdomadaires des stocks de pétrole et de produits pétroliers. Les stocks de pétrole ont augmenté de manière significative, dépassant les attentes, tandis que les stocks d'essence continuent de baisser, leur niveau global étant déjà faible. Les exportations augmentent et les importations de pétrole aux États-Unis diminuent. Le rapport n'a pas exercé de pression notable sur les prix du pétrole. Les prix des contrats restent proches de leur niveau d'ouverture.

Les métaux précieux perdent de la valeur. Après être récemment repassé au-dessus du niveau de 4 000 USD l'once, l'or est en baisse de 1 %. Le platine et l'argent s'en sortent moins bien, perdant plus de 2 %.

Sur le marché des devises, le dollar affiche aujourd'hui une faiblesse significative. La devise américaine perd plus de 0,7 % face au franc, 0,45 % face à l'euro, 0,5 % face à la livre sterling et 0,25 % face au yen japonais. La livre sterling et le franc suisse affichent une bonne santé, gagnant du terrain face à la plupart des paires de devises.

Le recul du risque n'épargne pas le marché des cryptomonnaies. On observe une vague de ventes généralisée, atteignant jusqu'à 10 % pour les jetons de moindre importance. Le bitcoin est une nouvelle fois tombé sous la barre des 100 000 dollars après une baisse de plus de 3 %, et l'ethereum a perdu plus de 5 %, atteignant le niveau de 3 200 dollars.

