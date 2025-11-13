Siemens après la publication de ses résultats : quels sont les éléments qui ont posé problème ?

Le conglomérat allemand Siemens a publié ses résultats trimestriels et annuels. La société a déçu les investisseurs dans l'ensemble, ce qui lui a coûté près de 10 % de sa valeur en une seule séance. Le chiffre d'affaires de la société a atteint 21,4 milliards, soit une augmentation de 6 % par rapport à l'année précédente, légèrement en dessous des attentes du marché. Cependant, le bénéfice par action a enregistré une mauvaise performance, tombant à 2,08 alors que les attentes du marché étaient de 2,55. Cette baisse significative est due à une chute de 13 % du bénéfice net du segment principal de la société. La situation de la société commence à s'améliorer si l'on considère les résultats dans une perspective plus large et à long terme. Le chiffre d'affaires annuel a augmenté pour atteindre 78,9 milliards d'euros, les commandes se sont élevées à 88,4 milliards et le bénéfice net a enregistré une hausse record de 16 %, atteignant 10,4 milliards. Il est important de rappeler que ce résultat est grevé par l'acquisition par Siemens d'Altair et de Dotmatics, qui ont coûté respectivement 10 et 5 milliards d'euros.

Le flux de trésorerie disponible a atteint un niveau record de 10,8 milliards d'euros, et le carnet de commandes à la fin de l'année s'élevait déjà à 117 milliards d'euros. En termes de segments, sur une base trimestrielle : « Digital Industries » a connu la plus forte croissance, avec une hausse de 29 %.

« Smart Infrastructure », malgré une baisse de ses bénéfices, a pu se prévaloir de 20 trimestres consécutifs de croissance de sa marge d'exploitation.

Le segment « Mobility » a enregistré de mauvaises performances, avec une baisse massive de 45 %. Ces résultats seraient pleinement satisfaisants pour le marché si ce n'était les prévisions de la société pour l'année prochaine. Le BPA devrait se situer entre 10,40 et 11,00, soit environ 7 % de moins que le consensus du marché. La société note que cette baisse est due à la pression exercée par des différences de taux de change défavorables. Le PDG de la société a défendu les décisions et la stratégie de la société lors de la conférence sur les résultats, soulignant l'importance de générer des flux de trésorerie disponibles. En fin de compte, la société se fixe des objectifs ambitieux pour augmenter sa part dans des segments de marché plus rentables tout en maintenant une politique de dividendes très généreuse. La déception des investisseurs face à ces prévisions prudentes est prévisible, mais l'ampleur de la correction permet de s'interroger sur le bien-fondé fondamental de son ampleur. SIE.DE (D1) Source: xStation5

