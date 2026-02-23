L’équilibre déjà fragile du commerce mondial vient d’être à nouveau secoué. La Cour suprême des États-Unis a invalidé le système de droits de douane mis en place par Donald Trump sous l’IEEPA (International Emergency Economic Powers Act). En réaction, l’ancien président a annoncé l’instauration d’un tarif mondial uniforme de 15%, supérieur aux 10% précédemment signalés. Cette décision relance l’incertitude juridique et politique, et ravive les tensions sur les marchés financiers.

⚖️ Droits de douane US : choc institutionnel et riposte immédiate

La Cour suprême invalide l’IEEPA

La décision de la Cour suprême remet en cause la base juridique utilisée pour imposer certains droits de douane unilatéraux. L’IEEPA permet au président américain de prendre des mesures économiques en cas d’urgence nationale. En invalidant ce cadre, la Cour crée une zone d’ombre sur la légalité des taxes déjà perçues.

Cette situation soulève notamment la question sensible d’éventuels remboursements de droits de douane, ce qui accentue l’incertitude réglementaire. Les entreprises exposées aux échanges internationaux doivent désormais naviguer dans un environnement juridique instable.

Trump relève la pression avec un tarif de 15%

En réponse, Donald Trump a annoncé un tarif global uniforme de 15%, contre 10% évoqué précédemment. Cette mesure marque un durcissement clair de la stratégie commerciale américaine.

L’objectif affiché reste la protection des intérêts nationaux. Toutefois, cette décision ravive les craintes d’une nouvelle guerre commerciale, à un moment où l’économie mondiale montre déjà des signes de ralentissement. Les investisseurs redoutent un enchaînement de représailles tarifaires et une fragmentation accrue des flux commerciaux.

📊 Marchés financiers : dollar sous pression, or en refuge

Actions et devises en recul

Les marchés ont immédiatement réagi à cette montée des tensions. Les futures sur indices américains accusent des pertes pouvant atteindre 1.00% en début de séance. Cette correction traduit la nervosité des investisseurs face à l’incertitude politique et commerciale.

Le dollar américain figure parmi les devises les plus faibles du jour, avec un recul compris entre 0.3% et 0.4%. La paire EURUSD progresse de 0.31%, signe d’un repositionnement des opérateurs sur les marchés des changes.

Cette faiblesse du billet vert reflète à la fois l’inquiétude sur la trajectoire commerciale américaine et la prudence vis-à-vis des perspectives de croissance.

Or en hausse, Bitcoin sous pression

Dans ce contexte, les actifs refuges bénéficient d’un regain d’intérêt. Le cours de l’or progresse de 1.12% à USD 5,130, son plus haut niveau en trois semaines. Ce mouvement illustre la recherche de protection face à l’incertitude géopolitique et économique.

À l’inverse, les actifs plus risqués subissent des dégagements. Le Bitcoin a chuté jusqu’à 5%, passant sous le seuil des USD 65,000 après la rupture d’un support technique clé. Les prix se stabilisent néanmoins autour de USD 65,500, suggérant une phase d’observation des investisseurs.

🌍 Chine et Iran : tensions géopolitiques en toile de fond

Pékin dénonce des violations commerciales

Le ministère chinois du Commerce a annoncé procéder à une évaluation complète de la décision de la Cour suprême américaine. Pékin a exhorté Washington à lever les droits de douane unilatéraux, les jugeant contraires aux règles du commerce international et au droit américain.

Les autorités chinoises ont également signalé leur disposition à défendre leurs intérêts nationaux en cas de nouvelles pressions. Ces déclarations interviennent avant une fenêtre cruciale de rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, ce qui renforce l’importance diplomatique des prochaines semaines.

Iran, Russie et risque militaire

Le climat géopolitique se complique davantage. Selon des informations rapportées par le New York Times, Donald Trump envisagerait des frappes aériennes limitées contre des cibles liées aux Gardiens de la révolution iraniens (IRGC), des installations nucléaires et des systèmes de missiles.

Par ailleurs, l’Iran aurait signé un accord de €500 millions avec la Russie pour la livraison de 500 systèmes de défense Verba MANPADS et 2,500 missiles, avec des livraisons prévues entre 2027 et 2029.

Des négociateurs américains et iraniens doivent se rencontrer à Genève. Des responsables décrivent ces discussions comme potentiellement la dernière opportunité diplomatique avant une escalade militaire.

🛢️ Pétrole : prévisions relevées malgré un surplus attendu

Goldman Sachs revoit ses estimations

Goldman Sachs a relevé ses prévisions de prix pour le Brent et le WTI au T4 2026, à respectivement USD 60 et USD 56, invoquant des stocks plus faibles dans les pays de l’OCDE.

Malgré cette révision haussière, la banque anticipe toujours un excédent d’offre en 2026, sauf perturbations majeures. Les perspectives pour 2027 reposent sur une stabilisation des prix, soutenue par une demande modérée et une croissance plus lente de l’offre.

Risques liés aux sanctions et à la demande

Les prix du pétrole reculent d’environ 1.00%, pénalisés par les inquiétudes sur la demande mondiale liées aux tensions tarifaires. Les investisseurs évaluent également la possibilité d’une reprise des discussions entre les États-Unis et l’Iran.

Un éventuel assouplissement des sanctions contre l’Iran ou la Russie constituerait un risque baissier pour les cours, en augmentant l’offre mondiale sur un marché déjà anticipé en surplus.

La conjonction d’un choc juridique aux États-Unis, d’un durcissement tarifaire et d’une montée des tensions géopolitiques crée un environnement particulièrement instable pour les marchés. Les prochaines décisions politiques et diplomatiques seront déterminantes pour la trajectoire des actifs financiers.