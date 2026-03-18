BREAKING : La Fed maintient ses taux d'intérêt inchangés. Elle maintient ses prévisions concernant une seule baisse

Conformément aux anticipations du marché, la Fed a décidé de maintenir ses taux d'intérêt inchangés, la limite supérieure du taux directeur restant fixée à 3,75 %.

Un élément clé de ces projections réside dans le maintien des anticipations de baisses de taux en 2026 et 2027, malgré le récent choc d'offre sur le marché de l'énergie. La Fed souligne dans son communiqué l'incertitude liée à la situation au Moyen-Orient. Elle continue de mettre l'accent sur une inflation élevée (avec un risque évident de rebond au-dessus de 3 % si les prix du pétrole restent supérieurs à 100 USD le baril). La Fed souligne également que l'économie connaît une croissance très forte.

Il convient toutefois de noter que le communiqué lui-même n'a subi que des modifications superficielles. Cela signifie que la Fed n'a pas encore modifié son approche en matière de taux d'intérêt, qui peut être considérée comme légèrement accommodante (le dollar s'est affaibli dans la réaction initiale). Dans les projections macroéconomiques, on observe des prévisions de croissance légèrement plus élevées (principalement pour 2027) et une projection d’inflation clairement révisée à la hausse (même si elle reste inférieure à 3 %). Il convient toutefois de noter que la tendance reste à la baisse et que l’inflation devrait revenir à son objectif en 2028, conformément aux prévisions antérieures. Des modifications mineures dans le communiqué, accompagnées d'une incertitude accrue concernant le Moyen-Orient. Source : XTB, Bloomberg La Fed prévoit de nouvelles baisses cette année et l'année prochaine, mais revoit à la hausse ses prévisions d'inflation pour cette année, tout en maintenant ses prévisions d'un retour à l'objectif d'ici 2028. Source : Fed La première réaction a été négative pour le dollar, mais les variations restent minimes. La paire EUR/USD réagit actuellement principalement aux questions liées aux prix de l'énergie. Source : xStation5

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