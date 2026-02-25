Les marchés financiers semblent retrouver des couleurs après plusieurs semaines marquées par la volatilité. La reprise des valeurs technologiques à Wall Street, combinée à un apaisement des tensions géopolitiques, ravive l’appétit pour le risque des investisseurs. En toile de fond, les craintes liées à l’impact “disruptif” de l’intelligence artificielle sur l’économie s’estompent progressivement.

Cette dynamique s’est rapidement propagée à l’Asie, où les indices boursiers inscrivent de nouveaux sommets, confirmant un regain de confiance à l’échelle mondiale.

📊 Marchés financiers : l’Asie et la tech en locomotive

MSCI Asie à un sommet historique

L’indice MSCI Asia a progressé de 1.5%, atteignant un nouveau record. Cette performance illustre le retour des flux vers les actifs risqués, notamment dans les économies fortement exposées au cycle technologique.

La Corée du Sud et Taïwan, souvent considérés comme des baromètres de l’investissement dans l’intelligence artificielle, ont également inscrit de nouveaux plus hauts. Ces deux marchés sont dominés par les fabricants de semi-conducteurs, au cœur de la révolution IA.

Cette progression témoigne d’un repositionnement stratégique des investisseurs sur les segments les plus dynamiques de la croissance mondiale.

Wall Street portée par les valeurs technologiques

Aux États-Unis, le rebond des valeurs technologiques, notamment dans les logiciels précédemment malmenés, a amélioré le sentiment de marché. Les investisseurs semblent considérer que les inquiétudes sur une éventuelle surévaluation du thème IA étaient excessives.

Toutefois, les contrats à terme sur indices américains ont effacé une grande partie de leurs gains initiaux après le discours sur l’état de l’Union de Donald Trump. Les futures sur le US100 évoluent légèrement en hausse, mais signalent une prise de risque plus mesurée.

Un rendez-vous majeur retient désormais l’attention : la publication des résultats de Nvidia, considérée comme un test crucial pour la crédibilité de la narrative autour de l’IA. Une surprise, positive ou négative, pourrait redéfinir la trajectoire à court terme des marchés financiers.

💱 Dollar, devises asiatiques et taux : un équilibre fragile

Repli du dollar et soutien aux devises asiatiques

Le dollar américain a reculé jusqu’à 0.2%, favorisant un rebond du yuan et propulsant l’ensemble des devises asiatiques à un sommet de 16 mois. Ce mouvement reflète un repositionnement des investisseurs vers des actifs à plus fort rendement.

Un dollar plus faible soutient généralement les marchés émergents, en allégeant la pression sur la dette libellée en billets verts et en stimulant les flux de capitaux vers l’Asie.

Ce facteur monétaire renforce ainsi la dynamique haussière observée sur les marchés actions régionaux.

Taux américains stables, volatilité sur le yen

Du côté obligataire, le rendement du Treasury américain à 10 ans évolue autour de 4.04%, en hausse marginale d’environ 1 point de base. Cette stabilité suggère l’absence de mouvement massif vers les actifs refuges.

En revanche, le yen japonais affiche une volatilité accrue après la nomination de deux universitaires qualifiés de “reflationnistes” au conseil de politique monétaire de la Banque du Japon. Cette décision alimente les spéculations selon lesquelles le gouvernement privilégierait une approche prudente concernant les hausses de taux à court terme.

Les marchés surveillent donc attentivement l’orientation future de la politique monétaire japonaise, qui pourrait influencer les flux de capitaux régionaux.

🏆 Matières premières, crypto et entreprises : signaux croisés

Or, argent et Bitcoin résistent

Les métaux précieux poursuivent leur progression. L’or et l’argent restent bien orientés, prolongeant leur surperformance relative observée depuis le début de l’année, parallèlement à la hausse des actions.

De son côté, le Bitcoin consolide autour de 65 000 dollars. Après avoir cédé une partie de ses gains récents, la cryptomonnaie maintient néanmoins un niveau élevé, signe d’une stabilisation du sentiment sur les actifs numériques.

Cette coexistence entre hausse des actions et fermeté des actifs alternatifs traduit un environnement de marché encore complexe, où diversification et couverture restent des priorités.

PayPal, Stripe et la stratégie chinoise sur les semi-conducteurs

Sur le front des entreprises, l’action PayPal a bondi de près de 7% après des informations selon lesquelles Stripe envisagerait l’acquisition de tout ou partie du groupe. Cette spéculation relance l’intérêt pour le secteur des paiements numériques.

Par ailleurs, selon Nikkei citant deux sources proches du dossier, la Chine ambitionne de porter la production de puces relativement avancées à 100 000 wafers dans un horizon de 1 à 2 ans. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie d’autonomie technologique de Pékin, au cœur des tensions commerciales mondiales.

Le secteur des semi-conducteurs demeure ainsi un pilier stratégique, à la croisée des enjeux économiques, technologiques et géopolitiques.

Dans l’ensemble, les marchés financiers donnent des signes clairs de retour de l’appétit pour le risque. Toutefois, la solidité de ce mouvement dépendra largement des publications d’entreprises majeures et de l’évolution du contexte géopolitique et monétaire.