-
Les marchés financiers mondiaux rebondissent, portés par la technologie et l’apaisement géopolitique.
-
L’indice MSCI Asie grimpe de 1.5% à un nouveau record, avec la Corée du Sud et Taïwan en tête.
-
Le dollar recule de 0.2%, soutenant les devises asiatiques à un plus haut de 16 mois.
-
Les investisseurs attendent les résultats de Nvidia, test clé pour la thématique IA.
-
L’or, l’argent et le Bitcoin restent solides, malgré un léger repli des futures américains.
-
Les marchés financiers mondiaux rebondissent, portés par la technologie et l’apaisement géopolitique.
-
L’indice MSCI Asie grimpe de 1.5% à un nouveau record, avec la Corée du Sud et Taïwan en tête.
-
Le dollar recule de 0.2%, soutenant les devises asiatiques à un plus haut de 16 mois.
-
Les investisseurs attendent les résultats de Nvidia, test clé pour la thématique IA.
-
L’or, l’argent et le Bitcoin restent solides, malgré un léger repli des futures américains.
-
Les marchés financiers semblent retrouver des couleurs après plusieurs semaines marquées par la volatilité. La reprise des valeurs technologiques à Wall Street, combinée à un apaisement des tensions géopolitiques, ravive l’appétit pour le risque des investisseurs. En toile de fond, les craintes liées à l’impact “disruptif” de l’intelligence artificielle sur l’économie s’estompent progressivement.
Cette dynamique s’est rapidement propagée à l’Asie, où les indices boursiers inscrivent de nouveaux sommets, confirmant un regain de confiance à l’échelle mondiale.
📊 Marchés financiers : l’Asie et la tech en locomotive
MSCI Asie à un sommet historique
L’indice MSCI Asia a progressé de 1.5%, atteignant un nouveau record. Cette performance illustre le retour des flux vers les actifs risqués, notamment dans les économies fortement exposées au cycle technologique.
La Corée du Sud et Taïwan, souvent considérés comme des baromètres de l’investissement dans l’intelligence artificielle, ont également inscrit de nouveaux plus hauts. Ces deux marchés sont dominés par les fabricants de semi-conducteurs, au cœur de la révolution IA.
Cette progression témoigne d’un repositionnement stratégique des investisseurs sur les segments les plus dynamiques de la croissance mondiale.
Wall Street portée par les valeurs technologiques
Aux États-Unis, le rebond des valeurs technologiques, notamment dans les logiciels précédemment malmenés, a amélioré le sentiment de marché. Les investisseurs semblent considérer que les inquiétudes sur une éventuelle surévaluation du thème IA étaient excessives.
Toutefois, les contrats à terme sur indices américains ont effacé une grande partie de leurs gains initiaux après le discours sur l’état de l’Union de Donald Trump. Les futures sur le US100 évoluent légèrement en hausse, mais signalent une prise de risque plus mesurée.
Un rendez-vous majeur retient désormais l’attention : la publication des résultats de Nvidia, considérée comme un test crucial pour la crédibilité de la narrative autour de l’IA. Une surprise, positive ou négative, pourrait redéfinir la trajectoire à court terme des marchés financiers.
💱 Dollar, devises asiatiques et taux : un équilibre fragile
Repli du dollar et soutien aux devises asiatiques
Le dollar américain a reculé jusqu’à 0.2%, favorisant un rebond du yuan et propulsant l’ensemble des devises asiatiques à un sommet de 16 mois. Ce mouvement reflète un repositionnement des investisseurs vers des actifs à plus fort rendement.
Un dollar plus faible soutient généralement les marchés émergents, en allégeant la pression sur la dette libellée en billets verts et en stimulant les flux de capitaux vers l’Asie.
Ce facteur monétaire renforce ainsi la dynamique haussière observée sur les marchés actions régionaux.
Taux américains stables, volatilité sur le yen
Du côté obligataire, le rendement du Treasury américain à 10 ans évolue autour de 4.04%, en hausse marginale d’environ 1 point de base. Cette stabilité suggère l’absence de mouvement massif vers les actifs refuges.
En revanche, le yen japonais affiche une volatilité accrue après la nomination de deux universitaires qualifiés de “reflationnistes” au conseil de politique monétaire de la Banque du Japon. Cette décision alimente les spéculations selon lesquelles le gouvernement privilégierait une approche prudente concernant les hausses de taux à court terme.
Les marchés surveillent donc attentivement l’orientation future de la politique monétaire japonaise, qui pourrait influencer les flux de capitaux régionaux.
🏆 Matières premières, crypto et entreprises : signaux croisés
Or, argent et Bitcoin résistent
Les métaux précieux poursuivent leur progression. L’or et l’argent restent bien orientés, prolongeant leur surperformance relative observée depuis le début de l’année, parallèlement à la hausse des actions.
De son côté, le Bitcoin consolide autour de 65 000 dollars. Après avoir cédé une partie de ses gains récents, la cryptomonnaie maintient néanmoins un niveau élevé, signe d’une stabilisation du sentiment sur les actifs numériques.
Cette coexistence entre hausse des actions et fermeté des actifs alternatifs traduit un environnement de marché encore complexe, où diversification et couverture restent des priorités.
PayPal, Stripe et la stratégie chinoise sur les semi-conducteurs
Sur le front des entreprises, l’action PayPal a bondi de près de 7% après des informations selon lesquelles Stripe envisagerait l’acquisition de tout ou partie du groupe. Cette spéculation relance l’intérêt pour le secteur des paiements numériques.
Par ailleurs, selon Nikkei citant deux sources proches du dossier, la Chine ambitionne de porter la production de puces relativement avancées à 100 000 wafers dans un horizon de 1 à 2 ans. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie d’autonomie technologique de Pékin, au cœur des tensions commerciales mondiales.
Le secteur des semi-conducteurs demeure ainsi un pilier stratégique, à la croisée des enjeux économiques, technologiques et géopolitiques.
Dans l’ensemble, les marchés financiers donnent des signes clairs de retour de l’appétit pour le risque. Toutefois, la solidité de ce mouvement dépendra largement des publications d’entreprises majeures et de l’évolution du contexte géopolitique et monétaire.
US100 (période H1)
Depuis la dernière impulsion baissière, le contrat Nasdaq 100 a dépassé à sept reprises la moyenne mobile exponentielle à 200 périodes (EMA200, ligne rouge), mais à chaque fois, il n'a pas réussi à maintenir son élan haussier et a inversé sa tendance à la baisse. Le rebond actuel laisse espérer un dépassement plus durable de ce niveau de résistance, ouvrant potentiellement la voie à un mouvement correctif vers la zone des 25 500 points.
Source: xStation5
Résumé quotidien : Nvidia décroche, le Nasdaq plonge ⚠️
Les actions US chutent malgré les bonnes nouvelles de Nvidia
📉 Le Nasdaq 100 perd 1,3%
📉Nasdaq 100 : Nvidia ne suffit plus ? ⚠️
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."