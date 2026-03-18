Ouverture US : les craintes liées à la guerre et la forte inflation refroidissent le moral à Wall Street

Points clés Escalade du conflit : La frappe israélienne contre l’immense gisement de gaz de South Pars, en Iran, a déclenché des menaces de représailles contre les infrastructures énergétiques dans tout le golfe Persique. Le pétrole Brent a bondi de plus de 5 % aujourd’hui, atteignant 110 dollars le baril, tandis que le gaz TTF a connu une hausse similaire, frôlant les 55 euros/MWh .

La frappe israélienne contre l’immense gisement de gaz de South Pars, en Iran, a déclenché des menaces de représailles contre les infrastructures énergétiques dans tout le golfe Persique. Le a bondi de plus de 5 % aujourd’hui, atteignant le baril, tandis que le a connu une hausse similaire, frôlant les . Surprise inflationniste : Une hausse inattendue de 0,7 % en glissement mensuel de l'IPP en février suggère que les pressions sur les prix s'accéléraient bien avant le déclenchement des hostilités.

Une hausse inattendue de suggère que les pressions sur les prix s'accéléraient bien avant le déclenchement des hostilités. La Fed acculée : Les marchés ont pratiquement abandonné tout espoir de baisses des taux d'intérêt en 2026, à la veille du discours très attendu de Jerome Powell aujourd'hui.

Aperçu du marché L'ouverture de Wall Street ce mercredi a été marquée par un net recul, mettant fin à un rebond de deux jours. Les investisseurs sont confrontés à un mélange instable de données macroéconomiques et de risques géopolitiques. Il convient de noter qu'un renouvellement des contrats à terme aura lieu après la séance d'aujourd'hui ; par conséquent, toute hausse à l'ouverture de demain devrait être considérée comme un ajustement technique plutôt que comme une amélioration soudaine du sentiment sous-jacent. La frappe contre les infrastructures intermédiaires iraniennes a déclenché une nouvelle flambée des prix du pétrole, qui ont grimpé de près de 50 % depuis le début du conflit le 28 février, et de plus de 70 % depuis le début de l'année. Le spectre d’une inflation « tenace », aggravé par un choc massif de l’offre énergétique, alimente les craintes que la Réserve fédérale ne soit contrainte de maintenir une orientation restrictive bien plus longtemps que prévu. Si les banques centrales ne reviennent peut-être pas immédiatement à des hausses de taux actives — compte tenu des différences structurelles par rapport à la crise de 2022 —, un consensus se dégage de plus en plus sur le fait qu’hésiter dans l’espoir d’un « retour à la normale » rapide pourrait s’avérer être une erreur de politique monétaire. Analyse technique : US500 Le S&P 500 a perdu environ 0,6 % à la clôture, effaçant l’optimisme des deux séances précédentes. L’indice est actuellement en baisse d’environ 0,5 %, formant potentiellement une figure d’englobement baissière après le rebond d’hier. Niveaux clés : Une clôture en dessous de 6 700 pourrait précipiter un nouveau test de la zone de demande au-dessus de 6 600 .

Une clôture en dessous de pourrait précipiter un nouveau test de la zone de demande au-dessus de . Le facteur de roulement : Après le rollover, l’US500 devrait ouvrir à environ 50 points au-dessus du contrat actuel de mars.

Après le rollover, l’US500 devrait ouvrir à environ 50 points au-dessus du contrat actuel de mars. Powell sous les projecteurs : L’évolution des cours sera probablement dictée par les propos de Jerome Powell aujourd’hui. La question cruciale reste de savoir si la Fed mettra en garde contre le risque d’un retour durable de l’inflation ou si elle considérera le choc d’offre lié au pétrole comme un événement transitoire ne nécessitant pas de changement de la trajectoire monétaire générale. Point sur les entreprises : l'IA et les semi-conducteurs résistent au ralentissement général Micron Technology : Le fabricant de puces reste un valeur sûre pour 2026, porté par l'essor du marché de la mémoire. Les marchés se préparent à la publication des résultats financiers attendus après la clôture, qui serviront de test décisif pour le secteur.

Le fabricant de puces reste un valeur sûre pour 2026, porté par l'essor du marché de la mémoire. Les marchés se préparent à la publication des résultats financiers attendus après la clôture, qui serviront de test décisif pour le secteur. Secteur optique : Applied Optoelectronics (+9,5 %) , Lumentum (+10 %) et Coherent (+6,4 %) ont fortement progressé à la suite de la conférence sur les communications par fibre optique de Los Angeles, où les équipes de direction ont présenté des prévisions optimistes concernant la demande en infrastructures d'IA.

, et ont fortement progressé à la suite de la conférence sur les communications par fibre optique de Los Angeles, où les équipes de direction ont présenté des prévisions optimistes concernant la demande en infrastructures d'IA. Swarmer Inc : Le nouveau venu dans le domaine des logiciels pour drones basés sur l'IA a poursuivi son ascension fulgurante, gagnant plus de 90 % . Il s'agit actuellement de l'introduction en bourse la plus réussie aux États-Unis de l'année écoulée.

Le nouveau venu dans le domaine des logiciels pour drones basés sur l'IA a poursuivi son ascension fulgurante, gagnant plus de . Il s'agit actuellement de l'introduction en bourse la plus réussie aux États-Unis de l'année écoulée. CF Industries : Le producteur d'engrais a initialement reculé de 4,0 % après que Mizuho a abaissé la note du titre à « sous-performance », estimant que la hausse alimentée par le blocus du détroit d'Ormuz était exagérée. Cependant, le titre s’est redressé pour repasser en territoire positif, parallèlement à la hausse des cours du pétrole ; l’action affiche une progression de 60 % depuis le début de l’année.

Le producteur d'engrais a initialement reculé de 4,0 % après que a abaissé la note du titre à « sous-performance », estimant que la hausse alimentée par le blocus du détroit d'Ormuz était exagérée. Cependant, le titre s’est redressé pour repasser en territoire positif, parallèlement à la hausse des cours du pétrole ; l’action affiche une progression de 60 % depuis le début de l’année. Lululemon : Le titre reste sous pression après l’annonce d’une prévision de baisse des bénéfices pour la deuxième année consécutive, situation exacerbée par des erreurs de produit et un vide au niveau de la direction.

Le titre reste sous pression après l’annonce d’une prévision de baisse des bénéfices pour la deuxième année consécutive, situation exacerbée par des erreurs de produit et un vide au niveau de la direction. Actifs numériques : Les entités liées aux cryptomonnaies, telles que Gemini Space Station, ont reculé après que Citi eut revu à la baisse ses prévisions de cours du Bitcoin, invoquant la lenteur des progrès législatifs aux États-Unis.

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