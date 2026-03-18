La chute s'accélère à Wall Street 🚩 Le Dow Jones perd près de 1 %

Wall Street trade en baisse à l'approche de la décision de la Fed, le moral des investisseurs étant pesé par des chiffres de l'inflation des prix à la production très supérieurs aux prévisions et par une incertitude croissante quant à la manière dont la banque centrale réagira face à un contexte inflationniste de plus en plus difficile.

Le Dow Jones reculait de 351 points, soit 0,8 %, tandis que le S&P 500 perdait 0,5 % et que le Nasdaq Composite reculait de 0,5 %. Ce type de mouvement reflète un marché qui réduit clairement son exposition au risque à quelques heures de l’annonce de la Fed.

La principale surprise macroéconomique est venue de l’inflation des prix à la production aux États-Unis. L’IPP a augmenté de 0,7 % en glissement mensuel en février, bien au-dessus du consensus de 0,3 %, ce qui suggère que les pressions inflationnistes s’accumulaient déjà avant le déclenchement du conflit avec l’Iran. En d’autres termes, la Fed n’aborde pas cette réunion avec une inflation fermement sous contrôle.

Droits de douane et le pétrole

Selon CrossCheck Management, la hausse de l’IPP s’explique très largement par les droits de douane, qui font grimper le coût des métaux, des intrants industriels et, plus largement, des dépenses de production. Dans cette optique, il ne s’agit pas d’un bruit inflationniste temporaire, mais d’un problème de prix plus structurel qui pourrait continuer à peser sur la politique monétaire jusqu’au troisième trimestre. La situation est encore compliquée par l’énergie.

Depuis le déclenchement de la guerre en Iran, les prix du pétrole ont bondi, et cette évolution n’a pas encore été pleinement prise en compte dans les derniers rapports sur l’inflation. Les marchés s’inquiètent de plus en plus de voir les coûts énergétiques plus élevés se répercuter sur les prix à la consommation dans les mois à venir.

Ces inquiétudes sont clairement visibles sur le marché des matières premières. Le pétrole brut WTI a progressé de plus de 2 %, s’approchant des 99 dollars le baril, tandis que le Brent a gagné plus de 5 %, grimpant à environ 109 dollars le baril. Cette dernière flambée fait suite à des informations selon lesquelles Israël aurait frappé la plus grande installation de traitement de gaz d’Iran, dans la province de Bushehr.

Dans le même temps, l’Iran a menacé de mener des attaques contre les infrastructures pétrolières en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar, à la suite d’une nouvelle vague de frappes contre des installations énergétiques aux Émirats arabes unis. Du point de vue des marchés, le risque ne se limite plus aux gros titres. Les investisseurs se concentrent de plus en plus sur les perturbations potentielles des flux de pétrole et de carburant, en particulier via le détroit d’Ormuz.

La Fed et Trump

Le pétrole avait déjà progressé lors de la séance précédente après que Donald Trump eut déclaré dans un message publié sur Truth Social que les États-Unis n’avaient pas besoin du soutien des alliés de l’OTAN au Moyen-Orient. Auparavant, il avait évoqué la possibilité de former une coalition pour protéger les voies maritimes traversant le détroit d’Ormuz, bien que certains pays se soient apparemment montrés réticents à y participer.

Dans ce contexte, le marché s’attend toujours à ce que la Fed maintienne ses taux d’intérêt inchangés dans une fourchette de 3,5 % à 3,75 %. Cependant, l’importance réelle de l’événement d’aujourd’hui ne réside pas dans la décision elle-même, mais dans le ton du communiqué et dans la question de savoir si Jerome Powell laissera entendre que la hausse des prix du pétrole pourrait modifier de manière significative les perspectives de politique monétaire.

C’est là que se concentre le risque lié à l’événement d’aujourd’hui. Le marché ne s’attend pas à un changement de taux, mais il attend des éclaircissements sur la manière dont la Fed va présenter la nouvelle combinaison d’inflation persistante, de tensions géopolitiques et de risques croissants pesant sur la croissance.

Les investisseurs restent prudents

Selon Ameriprise Financial, les investisseurs restent prudents tant à l’approche de la décision de la Fed que face à la hausse des prix du pétrole. La question clé sera de savoir comment les décideurs politiques intégreront le conflit avec l’Iran dans leur évaluation des risques d’inflation et des perspectives de croissance plus générales.

Dans le même temps, les actions continuent de bénéficier du soutien d’un contexte de résultats relativement solide. M. Saglimbene a également noté que les fondamentaux restent favorables aux actions américaines, même si les investisseurs doivent composer avec une incertitude géopolitique élevée et des inquiétudes liées aux bouleversements induits par l’IA.

Au-delà de la Fed, l’attention des marchés se tourne également vers Micron Technology, qui doit publier ses résultats après la clôture. Le titre a progressé de près de 62 % cette année, porté par une demande très forte en mémoire à large bande passante, ce qui en fait l’une des publications les plus importantes du calendrier d’aujourd’hui.

Les récentes évolutions du marché continuent de renforcer ce scénario. Les cours du pétrole poursuivent leur hausse à la suite des menaces de l’Iran contre les infrastructures énergétiques en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar, ainsi que de la frappe israélienne contre la plus grande installation de traitement de gaz iranienne. Pour l’instant, cela maintient les craintes inflationnistes à un niveau élevé et place les marchés dans une posture nettement plus défensive à l’approche de la décision de la Fed.

Dow Jones (H1)

Le contrat à terme sur l’indice Dow Jones Industrial Average (US30) enregistre une très forte baisse, reculant vers ses plus bas niveaux récents.

Source: xStation5