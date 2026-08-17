Avant l'ouverture : L'EUR/USD atteint son plus haut niveau depuis deux mois ! Les anticipations de hausse des taux continuent de s'amenuiser (17.08.2026)

📊 Indices et entreprises Après une séance incertaine vendredi, les contrats à terme sur les indices américains reprennent leur ascension près de leurs plus hauts historiques. Ce sont les contrats à terme sur le Nasdaq qui enregistrent la plus forte hausse (US100 : +0,3 %). Les contrats à terme sur le S&P 500 (US500 : +0,15 %) et sur le Russell 2000 (US2000 : +0,05 %) sont également en hausse. Le recul des contrats à terme sur le DJIA (US30 : -0,05 %) suggère une poursuite du flux de capitaux vers les valeurs technologiques.

L'Asie connaît un rebond alimenté par la baisse des anticipations de hausses des taux d'intérêt américains, suite aux faibles données de vendredi sur la consommation (baisse des ventes au détail et des indices de confiance). Les hausses ont été menées par Hong Kong (HK.cash : +1,1 %) et la Chine (CHN.cash : +1,15 %). Les contrats à terme sur le Nikkei 225 (JP225) ont progressé de 0,3 % malgré des données nettement plus faibles sur le PIB japonais. L'Australie affiche une séance stable, tandis que la Corée du Sud est fermée pour cause de jour férié.

Le secteur des semi-conducteurs a mené la hausse au Japon et en Chine (notamment Kioxia +7,6 %, SMIC +7,1 % et Cambricon +5 %). Alibaba a progressé de 1,5 % après l'annonce d'un projet de cession du studio de jeux vidéo Lingxi Games (évalué à plus de 1,5 milliard de dollars). En Australie, certaines entreprises ont fortement chuté après la publication de leurs résultats : le détaillant JB Hi-Fi et la banque NAB (en baisse de plus de 3,5 % suite à des avertissements concernant un effondrement du marché hypothécaire). 🌍 Économie et géopolitique Le PIB japonais a progressé à un taux annualisé de 1,1 % au deuxième trimestre (0,3 % en glissement trimestriel), se situant bien en deçà du consensus de 2 %. Une baisse inattendue de la demande intérieure a été le principal facteur à l’origine de ce résultat inférieur aux attentes. La consommation privée a reculé pour la première fois en deux ans (-0,02 % en glissement trimestriel), tandis que les dépenses d’investissement ont diminué de 1,2 % en glissement trimestriel en raison des incertitudes pesant sur la chaîne d’approvisionnement liées à la guerre au Moyen-Orient. Ces baisses ont contrebalancé l’impact positif des exportations nettes, soutenues par la demande d’équipements d’intelligence artificielle et de véhicules hybrides.

À l’inverse, la production industrielle a réservé une bonne surprise (4,9 % en glissement annuel ; prévision : 4,2 %, précédent : -2,1 %), reflétant l’optimisme récemment mis en évidence par l’enquête Tankan.

Les ministres des Affaires étrangères de huit pays (dont la Turquie, l’Arabie saoudite et l’Égypte), ainsi que le Hamas, ont condamné le rejet par Israël du plan du Conseil de la paix. Le président turc Erdogan a déclaré que la réouverture du détroit d’Ormuz restait une priorité absolue. 💱 Devises, matières premières et cryptomonnaies L’indice du dollar est en baisse pour la troisième séance consécutive (USDIDX : -0,15 %), atteignant des plus bas qui constituaient un support clé à la mi-juin. La hausse de l’appétit pour le risque en Asie est confirmée par les hausses généralisées des dollars australien et néo-zélandais (AUDUSD : +0,4 %, NZDUSD : +0,6 %). Le yen se renforce malgré des données de PIB décevantes (USDJPY : -0,15 %). L’EURUSD (+0,2 %) s’échange à son plus haut niveau depuis deux mois, près de 1,1585.

Les contrats à terme sur le Brent (OIL) restent ancrés au niveau de clôture de vendredi (autour de 88,50 $ le baril) en l’absence de changements significatifs au Moyen-Orient. Les contrats à terme européens sur le gaz naturel ont ouvert en hausse (NATGAS.EU : +2 %, NATGAS : -2 %).

La baisse des anticipations concernant les hausses de taux de la Fed stimule une nouvelle fois les métaux précieux. L'or progresse de 0,4 % à 4 393 $ l'once, tandis que l'argent gagne 1,6 % à 65,70 $ l'once. Les contrats à terme sur le platine et le palladium s'échangent également en hausse.

Du côté des cryptomonnaies, un optimisme modéré prévaut. Le bitcoin progresse de 0,9 % à 63 520 $, tandis que l'ethereum gagne 1,3 % à 1 900 $.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 77% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."