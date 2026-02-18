Les marchés Asie-Pacifique ont évolué dans un climat légèrement positif, malgré des divergences marquées sur le marché des changes. Si les indices boursiers affichent de modestes gains, la pression s’est concentrée sur le dollar néo-zélandais, fragilisé par la décision de politique monétaire de la banque centrale. Dans ce contexte, les investisseurs arbitrent entre signaux conjoncturels encourageants et prudence monétaire persistante.

📈 Marchés Asie-Pacifique : des indices en progression mesurée

Des gains modestes en Australie, au Japon et à Singapour

La séance asiatique s’est déroulée sur un ton modérément positif. L’indice australien AU200.cash progresse de 0,18%, tandis que le JP225 japonais avance de 0,22%. À Singapour, le SG20cash gagne 0,17%, traduisant un appétit pour le risque mesuré.

Les marchés chinois demeurent fermés en raison des célébrations du Nouvel An lunaire, ce qui limite les volumes et la profondeur des échanges dans la région. Cette absence de la Chine continentale contribue à une liquidité plus faible, notamment sur le marché des devises.

Des exportations japonaises dynamiques mais à relativiser

Le Japon a publié des données commerciales particulièrement robustes. Les exportations ont progressé de 16,8% en glissement annuel en janvier, enregistrant leur rythme le plus rapide depuis plus de trois ans. Cette performance s’explique principalement par l’accélération des livraisons vers la Chine, en amont des festivités du Nouvel An lunaire.

Toutefois, plusieurs analystes estiment que cette envolée reflète surtout des distorsions saisonnières plutôt qu’une accélération structurelle de la demande extérieure. En parallèle, le sentiment des industriels japonais s’est amélioré en février, signalant une confiance accrue malgré un environnement mondial encore incertain.

💱 Banques centrales et devises : le NZD sous pression

La RBNZ maintient son taux à 2,25% et adopte un ton prudent

La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a laissé son taux directeur (OCR) inchangé à 2,25%, conformément aux attentes. Toutefois, le ton adopté s’est révélé plus accommodant que prévu. La trajectoire actualisée des taux ouvre la porte à une éventuelle hausse fin 2026, mais celle-ci reste conditionnelle.

La nouvelle gouverneure, Anna Breman, a insisté sur le fait que la politique monétaire demeurerait accommodante « pendant un certain temps ». Toute normalisation dépendra d’une croissance et d’une inflation nettement plus fortes. Ce caractère conditionnel a freiné les anticipations de remontée des rendements courts, pesant immédiatement sur le NZD.

Affaiblissement du NZD et contagion limitée à l’AUD

Le dollar néo-zélandais a ainsi enregistré la plus mauvaise performance en Asie. La révision des attentes de taux a entraîné un ajustement à la baisse des rendements à court terme, accentuant la pression sur la devise.

Le dollar australien (AUD) a également reculé dans le sillage du NZD, bien que dans des proportions plus limitées. Cette corrélation régionale s’explique par la proximité économique des deux pays et par des dynamiques monétaires similaires.

De son côté, le yen japonais s’est légèrement affaibli, dans un contexte de liquidité réduite. Les autorités japonaises continuent toutefois de signaler leur vigilance face à tout mouvement excessif ou désordonné sur le marché des changes.

🏦 Australie et Japon : salaires, taux et avertissement du FMI

Des salaires stables en Australie

En Australie, les salaires ont progressé de 0,8% au quatrième trimestre en rythme trimestriel, un chiffre conforme aux attentes et identique à la précédente publication. Sur un an, la hausse reste stable à 3,4%.

Ces données suggèrent une dynamique salariale maîtrisée, sans signe d’accélération marquée. Pour la banque centrale australienne, cela réduit le risque d’une pression inflationniste via les coûts salariaux, confortant une posture prudente.

Le FMI appelle le Japon à poursuivre le relèvement des taux

Le Fonds monétaire international (FMI) a exhorté le Japon à continuer de relever progressivement ses taux d’intérêt vers un niveau neutre d’ici 2027. L’institution met en garde contre toute réduction de la taxe sur la consommation, estimant qu’un assouplissement budgétaire pourrait menacer la soutenabilité de la dette publique.

Ce message souligne les défis auxquels Tokyo est confronté : normaliser sa politique monétaire tout en maintenant la stabilité budgétaire dans un pays à l’endettement élevé.

🥇 Or : un retour au-dessus de 4 900USD

Un soutien géopolitique persistant

L’or a franchi de nouveau le seuil des 4 900USD, poursuivant sa tendance haussière structurelle. Le métal précieux bénéficie d’un environnement marqué par les incertitudes géopolitiques et politiques.

Dans un contexte où les banques centrales restent prudentes et où les tensions internationales persistent, l’or conserve son statut de valeur refuge.

Une tendance de fond intacte

Malgré des fluctuations à court terme, la dynamique de long terme reste orientée à la hausse. Les investisseurs institutionnels continuent d’y voir un outil de diversification face aux risques macroéconomiques et monétaires.

❓ FAQ

Pourquoi le dollar néo-zélandais a-t-il chuté ?

Le NZD a reculé après que la RBNZ a maintenu son taux à 2,25% tout en adoptant un ton plus accommodant que prévu, réduisant les anticipations de hausse à court terme.

La hausse des exportations japonaises est-elle durable ?

La progression de 16,8% en janvier semble en grande partie liée à des effets saisonniers, notamment aux expéditions vers la Chine avant le Nouvel An lunaire.

Les salaires australiens menacent-ils la stabilité des prix ?

Non, la hausse de 0,8% trimestrielle et 3,4% annuelle reste stable, sans signal d’accélération susceptible d’alimenter l’inflation.

Pourquoi l’or progresse-t-il au-dessus de 4 900USD ?

L’or profite des incertitudes géopolitiques et d’un environnement monétaire prudent, renforçant son attrait comme valeur refuge.

Quel est l’enjeu des recommandations du FMI au Japon ?

Le FMI souhaite une normalisation graduelle des taux afin d’assurer la soutenabilité de la dette, tout en évitant un relâchement budgétaire prématuré.