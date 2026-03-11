Changement d'heure aux USA : Attention, l'ouverture de Wall Street et la publication de l'IPC sont avancées d'une heure (IPC à 13h30).

Bitcoin à la croisée des chemins : Bloqué sous une résistance journalière, la cassure des 73 200$ pourrait propulser l'actif vers les 100 000$.

Pétrole en route vers les 160$ : Le Brent pourrait suivre un mouvement mesuré haussier, malgré la stratégie énergétique de Trump.

Incohérence historique du VIX : La volatilité monte alors que les actions refusent de baisser, une situation rarement observée en 15 ans.

Le climat boursier de ce début mars 2026 est pour le moins paradoxal. Malgré une accumulation de risques géopolitiques, une inflation persistante et un dollar fort, les indices américains font preuve d'une résilience que certains qualifient d'inconscience. Antoine, analyste chez XTB, s'interroge : les marchés sont-ils "amoureux" de la politique de Donald Trump et de la nomination de Kevin Warsh à la Fed, ou sommes-nous face à un "dumb market" qui ignore les signaux d'alerte ?

🛢️ Le Pétrole et la Stratégie "Drill Baby Drill"

Un Brent vers les 160 dollars ?

Le prix du baril de pétrole Brent est engagé dans une tendance haussière marquée. Les robot traders projettent une cible à long terme de 160 dollars. Fait surprenant : Wall Street semble totalement ignorer la hausse actuelle, les actions pétrolières ne réagissant même pas au "pump" du brut. Cette déconnexion pourrait s'expliquer par la confiance des investisseurs dans la stratégie énergétique de l'administration Trump.

La géopolitique énergétique de Trump

Donald Trump mène une stratégie en trois étapes :

Intensification de la production domestique (Drill Baby Drill). Partenariat avec le Venezuela. Pression accrue sur l'Iran. Cette approche vise à saturer le marché pour protéger l'économie américaine des chocs pétroliers. Pour Antoine, cette "résilience ou inconscience" des marchés repose sur la conviction que tout problème géopolitique sera de courte durée grâce à cette mainmise américaine sur l'énergie.

₿ Bitcoin : Scénarios de rupture ou de chute libre

La bataille des résistances

Le Bitcoin est actuellement coincé sous une zone de résistance journalière majeure. Deux scénarios s'affrontent :

Scénario Haussier : Si Bitcoin casse la barre des 73 200 dollars , il pourrait surprendre les "Bears" (vendeurs) et s'envoler vers une zone comprise entre 93 000 et 100 000 dollars .

Scénario Baissier : Un rejet sous la résistance actuelle renverrait le prix vers les 55 000 dollars, avec un risque de chute plus profonde vers les 35 000 - 44 000 dollars d'ici l'automne prochain.

Analyse technique de court terme

En unités de temps plus courtes (H4/H1), une figure en épaule-tête-épaule semble se dessiner, ce qui est généralement un signal de retournement baissier. La "Golden Zone" de Fibonacci a été testée mais "mèchée", signe d'un marché nerveux et dangereux. Antoine conseille la prudence : le marché crypto semble corriger plus lourdement que les indices boursiers, une divergence qui pose question sur la suite du rallye global.

📉 Indices et Saisonnalité : Le calme avant la tempête ?

Le paradoxe du VIX

L'indice de la volatilité (VIX) progresse alors que les actions stagnent ou montent légèrement. Cette configuration est une anomalie historique [02:02]. Elle suggère que les investisseurs institutionnels achètent massivement des protections (assurances contre la baisse) tout en restant positionnés à l'achat, signe d'une méfiance sous-jacente qui ne s'exprime pas encore dans les prix.

La fenêtre de tir de mi-mars

Historiquement, la mi-mars marque le début d'une phase de hausse robuste pour le S&P 500 et le NASDAQ. Les cibles techniques restent ambitieuses : 7 115 points pour le S&P 500 et 27 350 points pour le NASDAQ. Si les indices refusent de corriger malgré les vents contraires, ils pourraient entamer leur "montée fulgurante" annuelle dès les prochains jours, à condition que l'IPC (inflation) publié ce jour ne crée pas de mauvaise surprise.

❓ FAQ

1. Pourquoi l'ouverture de Wall Street est-elle à 14h30 aujourd'hui ? En raison du passage à l'heure d'été aux États-Unis (décalé par rapport à l'Europe), le décalage horaire est temporairement réduit. L'ouverture des marchés et les publications économiques comme l'IPC sont donc avancées d'une heure pour les investisseurs européens [01:40].

2. Qu'est-ce qu'un "Dumb Market" ? C'est une expression utilisée pour désigner un marché qui semble ignorer les fondamentaux économiques négatifs (inflation, hausse du pétrole) et continue de monter par pur élan spéculatif ou excès de confiance, par opposition au "marché intelligent" (souvent les obligations) qui anticipe mieux les crises.

3. Pourquoi le pétrole à 160$ ne fait-il pas baisser la bourse ? Normalement, un pétrole cher est inflationniste et pèse sur les marges des entreprises. Actuellement, le marché semble parier sur le fait que la hausse est temporaire et que la politique de Trump (Drill Baby Drill) va rapidement stabiliser les prix, évitant ainsi un impact durable sur la consommation.

4. C'est quoi une "vague 5 tronquée" mentionnée pour Bitcoin ? Dans la théorie des vagues d'Elliott, une vague 5 est la dernière phase d'une hausse. Si elle est "tronquée", cela signifie qu'elle n'arrive pas à dépasser le sommet de la vague 3. C'est un signe de grande faiblesse qui annonce souvent un retournement de tendance brutal.

Note : Les analyses techniques fournies sont basées sur les niveaux de Fibonacci et les structures de marché observées à la date de la vidéo. Elles ne constituent pas des conseils financiers.