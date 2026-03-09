Avant l'ouverture : le pétrole explose à la hausse (09.03.2026)

Les prix du pétrole connaissent une forte hausse suite aux attaques contre les infrastructures pétrolières iraniennes et aux mesures de rétorsion qui ont exacerbé le conflit.

Le prix du baril de WTI a augmenté de plus de 15 % pour atteindre 104,50 dollars, et à l'ouverture de la séance, il a gagné plus de 27 % pour dépasser les 117 dollars. Le prix du baril de Brent a augmenté dans des proportions similaires pour atteindre 108 dollars, et près de 120 dollars à l'ouverture. Il s'agit de l'une des plus fortes hausses journalières depuis le début de la pandémie.

Cette hausse des prix reflète les craintes d'un choc majeur sur l'offre après la fermeture effective du détroit d'Ormuz. Normalement, environ 20 millions de barils de pétrole par jour transitent par cette voie.

Le transport par le détroit d'Ormuz est pratiquement interrompu, ce qui empêche l'acheminement de millions de barils de pétrole. L'Irak, le Koweït et d'autres producteurs ont commencé à limiter leur production en raison du manque d'accès aux pétroliers. Même si le conflit s'apaise, le rétablissement complet des flux d'approvisionnement pourrait prendre du temps.

Le dollar américain s'apprécie en moyenne de 0,41 % par rapport aux autres devises du G10. Les rendements des obligations américaines à 10 ans ont augmenté pour atteindre environ 4,20 % dans un contexte d'inquiétudes croissantes liées à l'inflation. L'or se négocie à un niveau pratiquement inchangé, autour de 5 127 dollars l'once.

Les pays du G7 envisagent une libération coordonnée des réserves stratégiques de pétrole en coopération avec l'AIE. Un niveau de 300 à 400 millions de barils est en discussion, ce qui représenterait une intervention beaucoup plus importante que les mesures précédentes. De telles mesures pourraient réduire les prix d'environ 10 à 20 dollars par baril, mais leur effet serait probablement principalement à court terme.

Bien que la libération des réserves augmente l'offre de pétrole, elle ne remplace pas la capacité de raffinage. Cela signifie que les prix des carburants pour les consommateurs pourraient rester élevés même si les prix du brut baissent.

Le Japon est l'un des pays les plus touchés économiquement par la hausse des prix du pétrole en raison de sa forte dépendance aux importations d'énergie. Le pays pourrait être contraint de dépenser jusqu'à 70 % de dollars supplémentaires pour s'assurer le même volume de brut.

Donald Trump a déclaré que les prix du pétrole baisseraient rapidement une fois la menace nucléaire iranienne éliminée. Ses commentaires suggèrent que l'objectif principal de la guerre pourrait être le démantèlement du programme nucléaire iranien.

Trump aurait exprimé sa frustration après qu'Israël ait frappé 30 installations de stockage de carburant iraniennes. Les responsables américains craignaient que ces attaques n'aggravent la pénurie mondiale de pétrole et n'augmentent encore les prix du carburant.

Il s'agit du premier point de tension notable entre Washington et Israël depuis le début du conflit. La hausse des prix du carburant pourrait également accroître la pression politique aux États-Unis.

L'inflation de l'IPC chinois a augmenté de 1,3 % en glissement annuel en février, dépassant clairement les attentes. Dans le même temps, les prix à la production restent en déflation.

