Les marchés financiers mondiaux affichent une dynamique contrastée mais globalement positive, portés par la solidité du marché de l’emploi américain et un regain d’optimisme en Asie. Toutefois, derrière ce rebond se dessinent des fragilités budgétaires aux États-Unis, des tensions commerciales persistantes et des résultats d’entreprises sous pression. Entre résilience économique et incertitudes politiques, les investisseurs doivent arbitrer entre confiance et prudence.

📊 Marchés financiers : Wall Street soutenue par l’emploi

Des futures américains en légère progression

Les contrats à terme américains prolongent leurs gains après la publication d’un rapport sur l’emploi (NFP) plus robuste que prévu. Les futures sur le US100 progressent de +0.1%, tandis que le US500 avance de +0.15%.

Ce rebond traduit la confiance des investisseurs dans la solidité du marché du travail américain. Un marché de l’emploi dynamique réduit le risque immédiat de ralentissement brutal de l’économie et soutient les perspectives de bénéfices des entreprises.

Cependant, cette bonne nouvelle a un revers : elle diminue la probabilité de baisses rapides des taux directeurs par la Réserve fédérale.

Déficit budgétaire : amélioration temporaire ?

En janvier, le déficit budgétaire américain s’est contracté par rapport à l’année précédente. Cette amélioration s’explique en partie par une forte hausse des recettes douanières.

Les droits de douane ont atteint 30 milliards de dollars en janvier et 124 milliards depuis le début de l’exercice fiscal, soit une hausse spectaculaire de 304% par rapport à 2025. Néanmoins, cette manne pourrait être fragilisée par une décision attendue de la Cour suprême concernant la légalité de certains tarifs.

Par ailleurs, la hausse des coûts de service de la dette et l’absence de scénario crédible de baisses rapides de taux continuent de peser sur les finances publiques américaines.

🌏 Asie-Pacifique : records historiques et dynamique technologique

MSCI Asia Pacific à un sommet inédit

L’optimisme américain a rapidement gagné l’Asie. L’indice MSCI Asia Pacific a inscrit un nouveau record historique, illustrant l’appétit pour le risque des investisseurs internationaux.

Au Japon, le Nikkei progresse de +0.25%, tandis que le KOSPI sud-coréen bondit de +2.8%, atteignant également des sommets en début de séance. Les valeurs technologiques ont largement contribué à cette performance.

De leur côté, les marchés chinois CHN.cash et hongkongais HK.cash avancent d’environ 0.7% pour la deuxième séance consécutive.

Commerce international : tensions politiques persistantes

Sur le front politique, la Chambre des représentants américaine a voté la levée des droits de douane imposés par le président Donald Trump au Canada. Ce vote marque un rare consensus bipartisan contre l’autorité commerciale de l’exécutif.

Toutefois, la mesure doit encore être validée par le Sénat et signée par Donald Trump pour entrer en vigueur. Cette incertitude juridique et politique maintient une volatilité latente sur les actifs sensibles au commerce international.

💵 Dollar, matières premières et métaux précieux sous pression

Le dollar se redresse après les NFP

L’indice du dollar (USDIDX) rebondit de +0.1%, mettant fin à une série de replis. La solidité du rapport sur l’emploi réduit la nécessité de nouvelles baisses de taux, ce qui soutient la devise américaine.

L’AUDUSD, jugé en situation de surachat, recule de -0.15%, enregistrant la correction la plus marquée. De son côté, l’EURUSD cède environ -0.1% pour revenir à 1.186.

Cette dynamique confirme le lien étroit entre données macroéconomiques américaines et orientation du billet vert.

Pétrole et or : consolidation technique

Le Brent et le WTI enregistrent une légère correction d’environ -0.3% après leurs gains récents, tout en restant inscrits dans une tendance haussière de court terme.

Le gaz naturel recule plus nettement (-1.2%). Quant aux métaux précieux, ils subissent des prises de bénéfices dans un contexte d’appétit pour le risque renforcé.

L’or perd 0.6% à 5 050 dollars l’once, tandis que l’argent chute de 1.2% à 83.40 dollars l’once.

🏭 Mercedes-Benz : forte chute du bénéfice en 2025

Un recul marqué de la rentabilité

Le constructeur allemand Mercedes-Benz a annoncé une baisse de 57% de son bénéfice opérationnel en 2025, à 5.8 milliards d’euros, contre 13.6 milliards un an plus tôt. Le consensus tablait sur 6.6 milliards d’euros.

Le chiffre d’affaires recule de 9% à 132.2 milliards d’euros. Le groupe subit la concurrence accrue en Chine, l’impact des droits de douane et des effets de change défavorables.

Des objectifs de marge ambitieux

La marge sur les voitures particulières ressort à 5%. À moyen terme, Mercedes vise une rentabilité comprise entre 8% et 10%, grâce au lancement de nouveaux modèles et à des réductions de coûts.

La capacité du constructeur à restaurer ses marges sera un indicateur clé de la résilience du secteur automobile européen face aux défis géopolitiques et économiques.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés financiers montent-ils après les NFP ?

Un rapport sur l’emploi solide rassure sur la santé de l’économie américaine, soutenant les perspectives de croissance et de bénéfices des entreprises.

La hausse des recettes douanières est-elle durable ?

Pas nécessairement. Une décision défavorable de la Cour suprême pourrait suspendre certaines collectes de droits de douane.

Pourquoi le dollar se renforce-t-il ?

Des données économiques solides réduisent la probabilité de baisses rapides des taux par la Fed, ce qui soutient la devise américaine.

Pourquoi l’or recule-t-il ?

L’amélioration de l’appétit pour le risque et la hausse du dollar diminuent l’attrait des valeurs refuges comme l’or.

La chute du bénéfice de Mercedes est-elle inquiétante ?

Elle reflète des pressions conjoncturelles importantes, mais le groupe mise sur de nouveaux modèles et des économies pour redresser ses marges.