-
Les futures US progressent après des données solides sur l’emploi américain.
-
Le déficit budgétaire américain recule en janvier grâce aux recettes douanières en forte hausse (+304%).
-
Les marchés asiatiques inscrivent de nouveaux records, portés par la technologie.
-
Le dollar rebondit, tandis que l’or, le pétrole et le gaz corrigent légèrement.
-
Mercedes-Benz voit son bénéfice opérationnel chuter de 57% en 2025.
-
Les futures US progressent après des données solides sur l’emploi américain.
-
Le déficit budgétaire américain recule en janvier grâce aux recettes douanières en forte hausse (+304%).
-
Les marchés asiatiques inscrivent de nouveaux records, portés par la technologie.
-
Le dollar rebondit, tandis que l’or, le pétrole et le gaz corrigent légèrement.
-
Mercedes-Benz voit son bénéfice opérationnel chuter de 57% en 2025.
-
Les marchés financiers mondiaux affichent une dynamique contrastée mais globalement positive, portés par la solidité du marché de l’emploi américain et un regain d’optimisme en Asie. Toutefois, derrière ce rebond se dessinent des fragilités budgétaires aux États-Unis, des tensions commerciales persistantes et des résultats d’entreprises sous pression. Entre résilience économique et incertitudes politiques, les investisseurs doivent arbitrer entre confiance et prudence.
📊 Marchés financiers : Wall Street soutenue par l’emploi
Des futures américains en légère progression
Les contrats à terme américains prolongent leurs gains après la publication d’un rapport sur l’emploi (NFP) plus robuste que prévu. Les futures sur le US100 progressent de +0.1%, tandis que le US500 avance de +0.15%.
Ce rebond traduit la confiance des investisseurs dans la solidité du marché du travail américain. Un marché de l’emploi dynamique réduit le risque immédiat de ralentissement brutal de l’économie et soutient les perspectives de bénéfices des entreprises.
Cependant, cette bonne nouvelle a un revers : elle diminue la probabilité de baisses rapides des taux directeurs par la Réserve fédérale.
Déficit budgétaire : amélioration temporaire ?
En janvier, le déficit budgétaire américain s’est contracté par rapport à l’année précédente. Cette amélioration s’explique en partie par une forte hausse des recettes douanières.
Les droits de douane ont atteint 30 milliards de dollars en janvier et 124 milliards depuis le début de l’exercice fiscal, soit une hausse spectaculaire de 304% par rapport à 2025. Néanmoins, cette manne pourrait être fragilisée par une décision attendue de la Cour suprême concernant la légalité de certains tarifs.
Par ailleurs, la hausse des coûts de service de la dette et l’absence de scénario crédible de baisses rapides de taux continuent de peser sur les finances publiques américaines.
🌏 Asie-Pacifique : records historiques et dynamique technologique
MSCI Asia Pacific à un sommet inédit
L’optimisme américain a rapidement gagné l’Asie. L’indice MSCI Asia Pacific a inscrit un nouveau record historique, illustrant l’appétit pour le risque des investisseurs internationaux.
Au Japon, le Nikkei progresse de +0.25%, tandis que le KOSPI sud-coréen bondit de +2.8%, atteignant également des sommets en début de séance. Les valeurs technologiques ont largement contribué à cette performance.
De leur côté, les marchés chinois CHN.cash et hongkongais HK.cash avancent d’environ 0.7% pour la deuxième séance consécutive.
Commerce international : tensions politiques persistantes
Sur le front politique, la Chambre des représentants américaine a voté la levée des droits de douane imposés par le président Donald Trump au Canada. Ce vote marque un rare consensus bipartisan contre l’autorité commerciale de l’exécutif.
Toutefois, la mesure doit encore être validée par le Sénat et signée par Donald Trump pour entrer en vigueur. Cette incertitude juridique et politique maintient une volatilité latente sur les actifs sensibles au commerce international.
💵 Dollar, matières premières et métaux précieux sous pression
Le dollar se redresse après les NFP
L’indice du dollar (USDIDX) rebondit de +0.1%, mettant fin à une série de replis. La solidité du rapport sur l’emploi réduit la nécessité de nouvelles baisses de taux, ce qui soutient la devise américaine.
L’AUDUSD, jugé en situation de surachat, recule de -0.15%, enregistrant la correction la plus marquée. De son côté, l’EURUSD cède environ -0.1% pour revenir à 1.186.
Cette dynamique confirme le lien étroit entre données macroéconomiques américaines et orientation du billet vert.
Pétrole et or : consolidation technique
Le Brent et le WTI enregistrent une légère correction d’environ -0.3% après leurs gains récents, tout en restant inscrits dans une tendance haussière de court terme.
Le gaz naturel recule plus nettement (-1.2%). Quant aux métaux précieux, ils subissent des prises de bénéfices dans un contexte d’appétit pour le risque renforcé.
L’or perd 0.6% à 5 050 dollars l’once, tandis que l’argent chute de 1.2% à 83.40 dollars l’once.
🏭 Mercedes-Benz : forte chute du bénéfice en 2025
Un recul marqué de la rentabilité
Le constructeur allemand Mercedes-Benz a annoncé une baisse de 57% de son bénéfice opérationnel en 2025, à 5.8 milliards d’euros, contre 13.6 milliards un an plus tôt. Le consensus tablait sur 6.6 milliards d’euros.
Le chiffre d’affaires recule de 9% à 132.2 milliards d’euros. Le groupe subit la concurrence accrue en Chine, l’impact des droits de douane et des effets de change défavorables.
Des objectifs de marge ambitieux
La marge sur les voitures particulières ressort à 5%. À moyen terme, Mercedes vise une rentabilité comprise entre 8% et 10%, grâce au lancement de nouveaux modèles et à des réductions de coûts.
La capacité du constructeur à restaurer ses marges sera un indicateur clé de la résilience du secteur automobile européen face aux défis géopolitiques et économiques.
❓ FAQ
Pourquoi les marchés financiers montent-ils après les NFP ?
Un rapport sur l’emploi solide rassure sur la santé de l’économie américaine, soutenant les perspectives de croissance et de bénéfices des entreprises.
La hausse des recettes douanières est-elle durable ?
Pas nécessairement. Une décision défavorable de la Cour suprême pourrait suspendre certaines collectes de droits de douane.
Pourquoi le dollar se renforce-t-il ?
Des données économiques solides réduisent la probabilité de baisses rapides des taux par la Fed, ce qui soutient la devise américaine.
Pourquoi l’or recule-t-il ?
L’amélioration de l’appétit pour le risque et la hausse du dollar diminuent l’attrait des valeurs refuges comme l’or.
La chute du bénéfice de Mercedes est-elle inquiétante ?
Elle reflète des pressions conjoncturelles importantes, mais le groupe mise sur de nouveaux modèles et des économies pour redresser ses marges.
Que pensez-vous de ce GPT ?
Wall Street fermée : tempête à venir ? 📊
Actus Crypto : Le Bitcoin connaîtra-t-il une nouvelle baisse ?
📊 S&P 500 : la machine à profits peut-elle durer ? 💵
Calendrier économique et financier : jour férié en Chine, aux États-Unis et au Canada 💡(16.02.2026)
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."