Forte baisse du gaz naturel (-7%) et repli de l’or et de l’argent.

Le dollar au centre de l’attention avec les minutes du FOMC et le Core PCE.

Séance atypique avec fermeture des marchés cash en Chine, aux États-Unis et au Canada.

Les marchés financiers entament la semaine dans un contexte particulier, marqué par l’absence de cotation sur plusieurs grandes places mondiales. Les jours fériés en Chine, aux États-Unis et au Canada privent les investisseurs des marchés au comptant, réduisant mécaniquement les volumes et la volatilité. Pourtant, derrière ce calme apparent, les enjeux monétaires et macroéconomiques pourraient raviver les tensions d’ici la fin de semaine.

🌍 Marchés financiers : une séance atone en Asie

Faible volatilité en raison des fermetures internationales

L’absence des marchés américains et chinois a considérablement limité les échanges. En Chine, la trêve s’étendra jusqu’à la fin de la semaine en raison des célébrations du Nouvel An lunaire, prolongeant ainsi la période de liquidité réduite sur les marchés asiatiques.

Dans ce contexte, les indices ont évolué sans direction marquée. Le Nikkei japonais progresse de 0.02%, tandis que le Nifty 50 indien gagne 0.2%, illustrant un environnement de marché globalement stable mais peu dynamique.

Des volumes réduits mais des enjeux latents

Si la volatilité reste comprimée en début de semaine, les investisseurs demeurent attentifs aux publications macroéconomiques à venir. Le calme actuel pourrait n’être qu’une phase transitoire avant une accélération des mouvements, notamment sur le marché des changes et des obligations américaines.

Les opérateurs anticipent déjà un possible regain de nervosité en fin de semaine, à mesure que les grandes places financières retrouveront leur pleine activité.

💵 Le dollar au cœur de la dynamique hebdomadaire

Narratif de "USD rebalancing" et attentes sur la Fed

Le dollar américain restera le principal catalyseur des marchés financiers cette semaine. Le marché semble évoluer selon le thème du "USD rebalancing", avec une anticipation de consolidation plutôt que de mouvements directionnels marqués, sauf en cas de surprise macroéconomique.

Plusieurs publications majeures sont attendues :

Le Core PCE de décembre , indicateur clé de l’inflation surveillé par la Fed.

Les PMI préliminaires de février .

Les minutes du FOMC .

Le rapport TIC de décembre, qui permettra d’évaluer la demande étrangère pour les obligations et actions américaines.

Ces éléments pourraient influencer significativement les anticipations de taux et les rendements des Treasuries.

Risque juridique et volatilité potentielle

Un facteur exogène pourrait également perturber les marchés : une décision attendue de la Cour suprême américaine sur les droits de douane, prévue le 20 février. Toute surprise sur ce front pourrait modifier les anticipations commerciales et impacter le dollar.

Ainsi, la fin de semaine pourrait marquer un tournant en termes de volatilité, notamment si les données économiques s’écartent du consensus.

💴 Yen sous pression, dollar australien en tête

PIB japonais décevant et pression sur le yen

Sur le Forex, le dollar australien affiche la meilleure performance du jour. À l’inverse, le yen japonais recule nettement après la publication d’un PIB inférieur aux attentes.

La croissance ressort à seulement +0.2% en rythme annualisé (+0.1% m/m), confirmant la fragilité de la reprise japonaise. Les exportations et l’investissement restent faibles, tandis que l’inflation demeure élevée.

Ce cocktail de croissance molle et d’inflation persistante complique la tâche de la Banque du Japon (BoJ). D’un côté, elle ne dispose pas d’une marge suffisante pour resserrer agressivement sa politique ; de l’autre, le statu quo prolongé pèse sur la devise.

Nouvelle-Zélande : croissance modérée mais prudente

En Nouvelle-Zélande, le secteur des services continue de croître, avec un PSI à 50.9. Toutefois, le ralentissement de l’emploi et des stocks traduit une certaine prudence des entreprises.

Par ailleurs, les dépenses par carte de paiement ont reculé de 1.1% m/m en janvier, malgré une légère progression annuelle. Cette faiblesse saisonnière limite les attentes de baisses de taux rapides et contribue à une stabilisation modérée du dollar néo-zélandais.

🛢️ Matières premières : le gaz naturel décroche

Métaux précieux en repli

Les métaux affichent une performance négative en ce début de semaine. L’argent recule de 1.2%, tandis que l’or cède 0.83%. Ce repli intervient dans un contexte de dollar relativement stable et de faibles volumes d’échange.

Gaz naturel : chute marquée de 7%

La baisse la plus significative concerne le gaz naturel, en recul de près de 7%. Les investisseurs réagissent à des prévisions météorologiques indiquant des températures supérieures aux normales saisonnières sur les 8 à 14 prochains jours.

Des températures plus élevées réduisent la demande de chauffage, ce qui pèse directement sur les prix du gaz. Ce facteur météorologique reste déterminant pour cette matière première particulièrement sensible aux conditions climatiques.

₿ Bitcoin proche des £68,000

Le Bitcoin enregistre un repli de 1% et évolue autour de £68,000. Malgré cette correction modérée, la cryptomonnaie conserve des niveaux élevés, témoignant d’un intérêt toujours soutenu des investisseurs pour les actifs numériques.

Carte thermique de la volatilité actuelle sur le marché des changes. Source : xStation

❓ FAQ

Pourquoi la volatilité est-elle faible en début de semaine ?

Les jours fériés en Chine, aux États-Unis et au Canada réduisent les volumes d’échange, limitant les mouvements sur les marchés financiers.

Qu’est-ce que le Core PCE et pourquoi est-il important ?

Le Core PCE mesure l’inflation hors éléments volatils. Il s’agit de l’indicateur privilégié par la Fed pour orienter sa politique monétaire.

Pourquoi le yen baisse-t-il après le PIB ?

Un PIB faible limite les marges de manœuvre de la Banque du Japon pour durcir sa politique, ce qui affaiblit la devise.

Pourquoi le gaz naturel chute-t-il fortement ?

Les prévisions de températures plus élevées réduisent la demande énergétique, entraînant une baisse des prix.

La fin de semaine pourrait-elle être plus volatile ?

Oui, les publications macroéconomiques américaines et une possible décision judiciaire sur les tarifs douaniers pourraient provoquer des mouvements significatifs sur le dollar et les rendements obligataires.