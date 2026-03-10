Les salaires réels progressent pour la première fois depuis plus d’un an .

Les marchés asiatiques évoluent dans un climat plus optimiste, avec le Nikkei 225 qui prolonge son rebond et gagne environ 0,9%. L’indice japonais se rapproche désormais d’un test technique important autour de la moyenne mobile exponentielle à 30 jours (EMA30). Cette hausse est soutenue par deux facteurs principaux : l’espoir d’une désescalade des tensions au Moyen-Orient et la publication de données économiques japonaises nettement meilleures que prévu. 🌍 L’optimisme mondial soutient les marchés Les marchés ont réagi positivement aux déclarations du président américain Donald Trump, qui a évoqué une possible fin prochaine du conflit lié à l’Iran. Cette perspective a déclenché un regain d’appétit pour le risque : le Nasdaq 100 (US100) progresse d’environ 0,9%

l’indice de volatilité VIX recule de plus de 4%

les marchés européens évoluent également dans le vert (EU50 +0,8%) Cette amélioration du sentiment global profite naturellement aux marchés asiatiques. 🇯🇵 Des données économiques japonaises encourageantes Révision à la hausse du PIB La révision finale du PIB japonais pour le quatrième trimestre 2025 a surpris positivement. La croissance trimestrielle a été révisée de 0,1% à 0,3%, soit environ 1,3% en rythme annualisé. Cette révision efface en grande partie le pessimisme qui avait suivi la précédente publication, marquée par l’impact des tensions commerciales internationales en 2025. Investissements des entreprises en forte hausse Le principal moteur de cette amélioration est la forte augmentation des investissements des entreprises. Investissements : +1,3% T/T

Prévisions du marché : +0,2% Après une période d’incertitude économique, les entreprises japonaises semblent désormais prêtes à investir davantage dans leur développement. Cette dynamique est soutenue par : des résultats d’entreprises solides

une incertitude économique en baisse

une politique monétaire toujours accommodante Retour de la croissance des salaires Un autre signal positif est la hausse des salaires réels, qui progressent de 1,4% — une première depuis plus d’un an. Cette évolution s’est traduite par une hausse de la consommation des ménages, qui a progressé de 0,3% T/T, contre 0,1% attendu. Les dépenses élevées durant la période des fêtes ont également soutenu l’activité. 🏛️ Les politiques économiques soutiennent la confiance Le gouvernement japonais, dirigé par la Première ministre Sanae Takaichi, a proposé plusieurs mesures visant à réduire le coût de la vie. Parmi les initiatives discutées : TVA à 0% sur certains produits alimentaires

réduction des coûts de l’énergie Ces propositions renforcent l’optimisme concernant la consommation intérieure et la reprise économique. 📊 Analyse technique du Nikkei 225 D’un point de vue technique, le JP225 se situe actuellement juste sous deux niveaux clés : la EMA30

le retracement de Fibonacci 38,2% de la dernière vague baissière Le RSI neutre laisse la possibilité d’une poursuite du rebond si le sentiment global reste positif. Cependant, l’optimisme lié aux tensions géopolitiques reste fragile et dépendra largement de l’évolution du conflit au Moyen-Orient. En résumé, le Nikkei 225 bénéficie à la fois d’un regain d’optimisme mondial et de données macroéconomiques japonaises encourageantes. Si cette dynamique se confirme, le marché japonais pourrait entrer dans une phase de reprise plus durable, soutenue par l’investissement des entreprises et le retour de la croissance des salaires. ❓ FAQ Pourquoi le Nikkei 225 monte-t-il aujourd’hui ?

Grâce à l’espoir d’une détente géopolitique et à de meilleures données économiques japonaises. Que montrent les dernières données de PIB ?

La croissance du T4 2025 a été révisée à 0,3% trimestre sur trimestre. Quel est le principal moteur de la croissance japonaise ?

La hausse des investissements des entreprises et la reprise de la consommation. Quels niveaux techniques sont importants pour le Nikkei ?

La EMA30 et le retracement de Fibonacci 38,2% de la dernière baisse.

