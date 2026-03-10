La BCE adopte un ton prudent face aux tensions énergétiques.

Le Dollar Index reste stable , tandis que les devises risquées progressent.

Les valeurs énergétiques reculent avec un Brent autour de $93 .

Le DAX gagne environ 0,35% , tandis que le CAC 40 reste légèrement négatif .

IBEX 35 +2,2% et WIG20 +1,9% , leaders de la séance.

Les marchés européens poursuivent leur mouvement d’optimisme, soutenus par l’espoir d’une désescalade au Moyen-Orient et la correction des prix du pétrole. Le contrat sur l’Euro Stoxx 50 (EU50) progresse légèrement, tandis que plusieurs indices régionaux enregistrent des gains plus marqués. Le retour de l’appétit pour le risque profite notamment aux marchés périphériques et aux devises émergentes. 📊 Les indices européens en hausse La séance est dominée par de fortes performances sur certains marchés : IBEX 35 (Espagne) : +2,2%

WIG20 (Pologne) : +1,9%

DAX (DE40) : +0,35% À l’inverse, certains indices restent légèrement sous pression : CAC 40 (FRA40) : environ -0,05%

SUI20 (Suisse) : environ -0,05% Cette divergence reflète un marché encore prudent malgré le regain d’optimisme global. 🛢️ Les valeurs énergétiques sous pression Les sociétés liées aux matières premières énergétiques sont parmi les rares perdantes de la séance. Shell : -1,1%

BP : -1,7% Ce mouvement s’explique par la correction du pétrole après les commentaires du président américain Donald Trump évoquant une possible désescalade du conflit avec l’Iran. Le Brent est repassé sous les 100 dollars, évoluant actuellement autour de 93 dollars le baril. 💊 Novo Nordisk pénalisé par un abaissement de recommandation La banque TD Cowen a abaissé sa recommandation sur Novo Nordisk à Hold. Les analystes pointent plusieurs facteurs de risque : incertitudes autour des brevets du sémaglutide

résultats jugés décevants dans l’essai CagriSema

baisse des prescriptions du médicament Ozempic Malgré cela, l’entreprise poursuit ses investissements dans la production et renforce son partenariat avec Hims & Hers. L’action recule d’environ 1,4%. 💱 Le marché des changes reflète le retour de l’appétit pour le risque Le Dollar Index (USDIDX) reste globalement stable. Cependant, la volatilité est visible sur les devises plus sensibles au sentiment de marché : AUDUSD +0,4%

USDBRL -0,5%

USDMXN -0,6% Ces mouvements montrent que les investisseurs se repositionnent progressivement sur les actifs plus risqués, profitant de l’amélioration du sentiment global. Source: xStation5 🌍 Géopolitique et politique monétaire Possibilité de négociations avec l’Iran Dans une interview accordée à Fox News, Donald Trump a évoqué la possibilité de discussions avec l’Iran, ce qui contribue à calmer les marchés. Dans le même temps, le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth a réitéré la position américaine : toute tentative de blocage du détroit d’Ormuz entraînerait une réponse militaire massive. L’Union européenne investit dans le nucléaire Face au risque de crise énergétique, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé un programme d’investissement de 200 millions d’euros dans les technologies nucléaires. Ces fonds proviendront du système européen d’échange de quotas d’émissions (ETS). L’objectif est de renforcer la sécurité énergétique du continent. 🏦 La BCE reste prudente Les responsables de la Banque centrale européenne adoptent pour l’instant un ton mesuré face aux tensions énergétiques. Plusieurs membres du Conseil des gouverneurs ont appelé à la prudence. Mueller : « La probabilité d’une hausse de taux a augmenté, mais nous ne devons pas agir trop vite. »

Simkus : « Nous devons rester calmes et prendre la décision au moment de la réunion avec les meilleures informations disponibles. » La BCE semble vouloir éviter toute réaction précipitée aux fluctuations temporaires des prix de l’énergie. 📉 Le moral des petites entreprises américaines recule L’indice NFIB Small Business Optimism a légèrement reculé en février à 98,8 points. Plusieurs signaux contrastés apparaissent : les ventes actuelles progressent de 7 points

les attentes de ventes futures chutent fortement Le marché du travail reste tendu : 33% des entreprises ne parviennent pas à pourvoir leurs postes

54% des dirigeants signalent des difficultés de recrutement Dans le même temps, les plans de création d’emplois sont tombés à leur niveau le plus bas depuis mai 2025. En résumé, les marchés européens profitent d’un regain d’optimisme lié à une possible détente géopolitique et à la correction des prix du pétrole. Toutefois, les investisseurs restent attentifs aux tensions énergétiques, aux décisions des banques centrales et à l’évolution de l’économie mondiale. ❓ FAQ Pourquoi les marchés européens montent-ils aujourd’hui ?

Les investisseurs réagissent positivement à l’espoir d’une désescalade du conflit avec l’Iran et à la baisse du pétrole. Pourquoi les valeurs énergétiques baissent-elles ?

La correction des prix du pétrole réduit les perspectives de revenus pour les compagnies pétrolières. Pourquoi certaines devises émergentes montent-elles ?

Le retour de l’appétit pour le risque pousse les investisseurs vers des actifs plus risqués. La BCE pourrait-elle relever ses taux ?

Certains responsables évoquent cette possibilité, mais l’institution reste prudente pour l’instant.

