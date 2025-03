Les indices américains évoluent de manière contrastée avant l’ouverture des marchés, avec un S&P 500 en légère hausse de 0,18 %, un Nasdaq en quasi-stagnation à -0,03 % et un Russell 2000 en recul de 0,32 %. La volatilité reste élevée, bien que le VIX recule légèrement à 20,98. Du côté obligataire, le rendement du Trésor américain à 10 ans diminue à 4,252 %, traduisant une demande accrue pour les valeurs refuges dans un contexte d’incertitude persistante.

L’inflation aux États-Unis continue de ralentir, avec des chiffres du PCE conformes aux attentes. Le PCE global ressort à 2,5 % en janvier, contre 2,6 % précédemment, tandis que le PCE de base, surveillé de près par la Fed, s’établit à 2,6 %, en ligne avec les prévisions et en baisse par rapport aux 2,9 % de décembre. Ces données confirment une modération de l’inflation, mais restent supérieures à l’objectif de 2 % de la banque centrale, ce qui laisse la porte ouverte à un maintien prolongé des taux directeurs à leurs niveaux actuels.

En parallèle, les chiffres du commerce extérieur sont bien plus préoccupants. Le déficit commercial des biens s’est creusé de manière inattendue, atteignant -153,26 milliards de dollars, un niveau bien supérieur aux -116,9 milliards attendus. Cette détérioration reflète un ralentissement des exportations et pose des questions sur l’impact des tensions commerciales à venir. D’autant plus que l’administration américaine s’apprête à annoncer, mardi 4 mars, une série de nouvelles hausses tarifaires ciblant les importations en provenance du Mexique, du Canada et de la Chine. Ces mesures pourraient affecter des secteurs clés comme l’automobile, la technologie et les matières premières, avec un impact potentiel sur la croissance économique et les résultats des entreprises.

Les indicateurs de consommation montrent également des signes de fragilité. Si les revenus personnels ont progressé de 0,9 %, bien au-delà des attentes de 0,4 %, les dépenses des ménages ont reculé de 0,2 % alors qu’une hausse de 0,2 % était anticipée. Ce décalage suggère que les consommateurs restent prudents, possiblement en raison des incertitudes économiques et de la persistance de coûts élevés sur certains segments.

Sur le marché des matières premières, l’or recule de 0,81 %, le gaz naturel perd 1,3 % et le pétrole WTI se replie légèrement de 0,54 %, dans un contexte d’attente des prochaines annonces sur les stocks de brut. Du côté des cryptomonnaies, Bitcoin et Ethereum subissent de fortes pressions baissières, chutant respectivement de 3,58 % et 6,32 %, dans un mouvement de correction qui reflète une prudence accrue des investisseurs face aux risques macroéconomiques.

Alors que les marchés digèrent ces multiples données, l’attention reste focalisée sur les décisions de politique commerciale et leurs conséquences sur l’économie mondiale. Entre un ralentissement maîtrisé de l’inflation et des incertitudes croissantes sur le commerce international, Wall Street se prépare à une nouvelle semaine sous haute tension.

Graphique du S&P 500 (intervalle H1)

Source : xStation5