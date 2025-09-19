Avant l'ouverture des marchés européens (19.09.2025)

Hier, la pression acheteuse a propulsé le S&P 500, le Nasdaq 100, le Dow Jones Industrial Average et le Russell 2000 à des niveaux records, un événement qui ne s'est produit que 25 fois au XXIe siècle.

Plus de 300 actions du S&P 500 ont clôturé en hausse, emmenées par les valeurs technologiques, avec Nvidia et Intel en tête. Intel a bondi de 23 %, tandis que le Nasdaq 100 a gagné 1,1 %. Le Russell 2000 a enregistré des gains exceptionnels, grimpant de 2,5 %.

Les actions FedEx ont bondi de plus de 5 % après la clôture de Wall Street, grâce aux résultats publiés, une évolution qui devrait stimuler le sentiment aujourd'hui dans l'ensemble du secteur américain de la logistique et du fret.

Les rendements des bons du Trésor américain ont perdu leurs gains antérieurs après la publication de données indiquant que les nouvelles inscriptions au chômage avaient enregistré leur plus forte baisse en près de quatre ans, apaisant certaines inquiétudes concernant la santé du marché du travail.

Aujourd'hui, les investisseurs se concentreront principalement sur les données macroéconomiques secondaires du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Cependant, l'attention se portera sur l'appel téléphonique prévu entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping vers 14 heures. La volatilité des marchés pourrait également s'accentuer en raison du « triple witching », l'échéance trimestrielle des contrats à terme et des options sur les marchés financiers.

