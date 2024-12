Avant l'ouverture des marchés (05.12.2024)

Les indices de Wall Street ont clôturé la séance d'hier sur des records. Le Nasdaq100 a augmenté de plus de 1,2 % et le S&P 500 a gagné 0,6 %. Les actions de Salesforce ont augmenté de plus de 10 %, grâce au relèvement des prévisions de l'entreprise et aux commentaires positifs sur son assistant d'intelligence artificielle Agentforce.

Jerome Powell de la Fed a indiqué que l'économie américaine se porte bien et que la Réserve fédérale peut se permettre d'assouplir sa politique monétaire de manière plus conservatrice et de ralentir le rythme des réductions.

Le dollar américain perd légèrement du terrain, l'EURUSD gagnant 0,15 % à 1,0526 ; les rendements obligataires à 10 ans se sont maintenus à 4,19 % hier. Selon le Livre Beige de la Fed, l'activité économique américaine a légèrement augmenté dans la plupart des districts de la Fed, tandis que les prix n'ont augmenté qu'à un rythme modeste

Les matières premières énergétiques sont restées inchangées ; le pétrole brut a légèrement perdu du terrain. De même, peu de volatilité est observée sur le marché des métaux précieux dans la matinée, l'or se négociant sans changement. Parmi les matières premières agricoles, les contrats à terme sur le soja et le blé gagnent du terrain.

Le bitcoin a augmenté de 3,5 % et a franchi la résistance psychologique au niveau de 100 000 $, atteignant un nouveau sommet historique près de 103500 $. Donald Trump a nommé Paul Atkins, lié à l'industrie de la blockchain et indirectement des crypto-monnaies, au poste de nouveau président de la SEC.

La balance commerciale de l'Australie en octobre s'est révélée beaucoup plus élevée que prévu ; elle s'est établie à 5,95 milliards de dollars australiens contre 4,55 milliards de dollars australiens attendus et 4,61 dollars australiens précédemment. Les ventes au détail à Singapour ont augmenté de 2,2 % en novembre, contre 2,4 % prévus et 2,4 % précédemment.

Aujourd'hui, l'attention des investisseurs macroéconomiques se concentrera sur les données de l'industrie allemande (8h), les ventes au détail de la zone euro (11h), les demandes d'allocations chômage aux États-Unis (14h30) et le rapport Challenger sur la dynamique des licenciements dans l'économie américaine (13h30).

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."