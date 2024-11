Avant l'ouverture des marchés (13.11.2024)

Les indices de la région Asie-Pacifique sont majoritairement en hausse. Les indices chinois gagnent entre 1,10 % et 1,90 %. L'indice japonais Nikkei 225 est en baisse de 1,10%, à 38 750 points, tandis que les contrats à terme sur l'indice SG20cash de Singapour sont en hausse de 0,65%.

Les indices américains ont clôturé en baisse, enregistrant des reculs modérés. L'indice US500 est repassé sous la barre des 6 000 points, la plus forte baisse ayant été observée dans l'indice US2000 des petites capitalisations.

La liquidation du marché boursier américain a été principalement perceptible dans les instruments qui avaient le plus progressé au cours du dernier Trump Trade, perçus comme des bénéficiaires potentiels du retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

Les actions de Tesla (TSLA.US), qui avaient augmenté d'environ 30% depuis le jour de l'élection, ont chuté de plus de 6% hier, tandis que les actions de Trump Media & Technology Group (DJT.US) ont chuté de près de 9%.

Toutefois, le retournement du Trump Trade ne s'est manifesté que sur le marché boursier, car le dollar continue de gagner du terrain et reste l'une des monnaies les plus fortes aujourd'hui. L'indice USDIDX est en hausse de 0,16% à 106 points. D'autre part, l'une des devises les plus faibles est le yen japonais, perdant environ 0,3%-0,4%. L'USDJPY est en hausse de 0,35% aujourd'hui à 155,0700.

L'événement le plus important aujourd'hui sera la publication du rapport sur l'IPC américain. Les analystes prévoient une légère augmentation de l'inflation globale et aucun changement pour l'inflation de base sur une base annuelle.

Plus tôt dans la journée, nous avons assisté à la publication du rapport sur la croissance des salaires en Australie pour le troisième trimestre 2024. La croissance des salaires en Australie a ralenti au cours du dernier trimestre, reflétant un relâchement des pressions sur les prix dans l'ensemble de l'économie et renforçant les attentes d'une réduction des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de la RBA. Cependant, selon les analystes, une baisse ponctuelle des prix ne sera pas suffisante pour la RBA, l'assouplissement le plus précoce possible de la politique monétaire étant probable au premier trimestre 2025.

L'indice des prix des salaires a augmenté de 3,5 % en glissement annuel pour les trois mois se terminant en septembre, contre 4,1% pour la période précédente et 3,6 % selon les estimations des économistes. Sur une base trimestrielle, les salaires ont augmenté de 0,8%, soit un peu moins que prévu.

L'indice des prix à la production (IPP) du Japon a augmenté de 3,4% en octobre par rapport à la même période de l'année précédente, dépassant les attentes des analystes. Sur une base mensuelle, l'IPP a augmenté de 0,2%.

Sur le marché des crypto-monnaies, nous assistons également à des prises de bénéfices partielles. Le bitcoin est en baisse de 1,25% à 87 000 USD au moment de la publication. Le marché des altcoins et l'Ethereum connaissent des baisses plus marquées, avec des pertes de 3,80 % et 2,70 %, respectivement.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."