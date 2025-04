Avant l'ouverture des marchés européens (02.04.2025)

Les indices de la région Asie-Pacifique connaissent une séance mitigée, après que les actions américaines ont fini par réduire leurs gains à la clôture de la séance au comptant hier. Les indices chinois gagnent entre 0,00 et 0,10 %. L'indice japonais JP225 est en hausse de 0,10 %, l'indice australien AU200.cash est en baisse de 0,30 %, tout comme l'indice singapourien SG20cash.

Les contrats CFD sur les indices américains perdent aujourd'hui entre 0,10 et 0,20 %. Les indices boursiers européens indiquent également une ouverture légèrement plus faible de la séance au comptant.

Aujourd'hui, les marchés attendront principalement l'annonce des droits de douane par l'administration Trump à 21h. Cependant, nous connaîtrons également plus tôt le premier rapport sur le marché du travail pour le mois de mars - ADP.

Hier, en fin d'après-midi aux États-Unis, de nouvelles informations sont apparues concernant la politique commerciale américaine. Le Wall Street Journal a rapporté que le département du Trésor et le département du Commerce ont préparé une nouvelle option pour le président Trump, impliquant une hausse tarifaire généralisée sur un sous-ensemble de pays sélectionnés. Cette augmentation ne dépasserait pas 20 %.

Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré que les droits de douane serviraient de plafond. Ces droits représentent un niveau maximal, et les pays concernés pourraient prendre des mesures ultérieurement pour les réduire. Cette annonce a entraîné une légère hausse des devises telles que l'euro, le dollar australien et le dollar néo-zélandais, bien que la plupart des mouvements aient été réduits par la suite.

Le vice-gouverneur de la RBA, Christopher Kent, a annoncé une augmentation de 5 points de base du taux des nouvelles opérations d'open market (OMO) repo, qui se situe désormais 10 points de base au-dessus du taux cible des liquidités. Il a souligné que ce changement technique n'affecte pas la politique monétaire. Néanmoins, l'AUD est en hausse pendant la séance.

Le gouverneur de la Banque du Japon, M. Ueda, s'exprimant devant le parlement japonais, a commenté les effets potentiels des droits de douane américains. Il a averti que, selon leur ampleur, ils pourraient avoir un impact significatif sur les échanges commerciaux entre les pays. Le yen japonais a peu réagi et l'USDJPY gagne actuellement 0,18 % pour atteindre environ le niveau de 149,8800.

Aux États-Unis, le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a accordé une interview télévisée dans laquelle il a déclaré que les données concrètes sur l'économie américaine restent solides, mais que la confiance s'effondre de manière drastique. Il a souligné la différence entre les données concrètes et les données subjectives, avertissant que les droits de douane constituent un choc d'offre et peuvent entraîner des effets inflationnistes plus larges s'ils influencent le comportement des consommateurs et des entreprises.

En Nouvelle-Zélande, les permis de construire ont augmenté de 0,7 % en février par rapport au mois précédent, après une hausse précédente de 2,6 %. En glissement annuel, les permis ont chuté de 7,8 %, marquant une forte détérioration par rapport à la hausse de 10,6 % enregistrée en janvier. Le NZD n'a pratiquement pas réagi, les mouvements étant principalement dus aux informations relatives aux droits de douane.

En Europe, l'association bancaire allemande a abaissé ses prévisions de croissance économique pour 2025 à seulement 0,2 %, contre 0,7 % précédemment. Toutefois, la croissance devrait rebondir à 1,4 % en 2026, soutenue par les initiatives de dépenses publiques.

