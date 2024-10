Avant l'ouverture des marchés européens (02.10.2024)

Les actions asiatiques se sont redressées, le Hang Seng de Hong Kong faisant un bond de plus de 9 %, les marchés réagissant positivement aux annonces de mesures de relance de la Chine. Les marchés de la Chine continentale restent fermés jusqu'au 7 octobre pour les célébrations de la Semaine d'or. Les indices vietnamiens et japonais se dirigent vers une clôture à la baisse en raison de l'escalade des tensions au Moyen-Orient.

Les fonds spéculatifs mondiaux se sont rués sur les actions chinoises à la suite des mesures de relance prises par Pékin, avec les achats hebdomadaires les plus importants jamais enregistrés selon Goldman Sachs.

L'Iran a lancé une attaque de missiles sur Israël, son plus grand assaut militaire contre l'État juif, faisant craindre un conflit régional plus large. Israël s'est engagé à riposter, promettant une « réponse douloureuse ».

Les prix du pétrole ont augmenté en raison des tensions au Moyen-Orient. Le Brent a augmenté de 0,77 % pour atteindre 74,94 dollars le baril, tandis que le WTI a gagné 0,75 % pour atteindre 71,27 dollars le baril. Un panel de l'OPEP+ se réunit aujourd'hui pour examiner le marché. Le gaz naturel est stable aujourd'hui et se consolide sur des niveaux clés.

L'inflation des consommateurs en Corée du Sud s'est ralentie plus que prévu en septembre, augmentant de 1,6% en glissement annuel, en dessous de l'objectif de 2% de la banque centrale pour la première fois depuis le début de l'année 2021.

Le nouveau ministre japonais de l'économie, Ryosei Akazawa, a déclaré que le gouvernement s'attend à ce que la Banque du Japon procède à des évaluations économiques minutieuses lorsqu'elle envisagera de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

L'indice de confiance des consommateurs japonais n'a pas répondu aux attentes, n'augmentant que de 0,2 point en septembre, atteignant 36,9, selon un rapport du Bureau du Cabinet. Cette baisse reflète une diminution du sentiment des consommateurs, l'indice global des moyens de subsistance ayant chuté de 0,3 point pour atteindre 34,4.

Les dockers de la côte est et du golfe du Mexique ont poursuivi leur première grève à grande échelle en près de 50 ans, interrompant environ la moitié du transport maritime du pays.

Le débat vice-présidentiel entre le démocrate Tim Walz et le républicain JD Vance a été étonnamment civil, les candidats concentrant leurs critiques sur leurs colistiers plutôt que l'un sur l'autre.

Une nouvelle dépression tropicale au large de la côte Pacifique sud du Mexique devrait se renforcer, menaçant de nouvelles inondations et de nouveaux glissements de terrain dans des régions récemment touchées par des pluies dévastatrices.

L'EURUSD est en baisse de 0,1%, l'argent a perdu 0,7% et l'or est en baisse de 0,36% restant actuellement à son plus haut niveau historique. Le marché des crypto-monnaies tente de rebondir après la chute d'hier ; actuellement, le Bitcoin est en hausse de 0,44% aujourd'hui et l'Ethereum se négocie 0,4% plus haut.





"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."