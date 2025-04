Avant l'ouverture des marchés européens (03.04.2025)

Donald Trump a signé un décret sur les droits de douane de rétorsion. Toutes les importations vers les États-Unis seront soumises à un droit de douane de 10 % (à l'exception des marchandises en provenance du Canada et du Mexique spécifiées dans l'accord USMCA). L'Union européenne a été frappée d'un droit de douane de 20 %, le Japon de 24 %, le Royaume-Uni de 10 % et la Chine d'un droit supplémentaire de 34 % (soit un total de 54 %). Le tarif de base de 10 % entrera en vigueur le 5 avril, les tarifs de rétorsion le 9 avril et les tarifs automobiles sont en vigueur à partir d'aujourd'hui.

Wall Street a clôturé la séance d'hier dans le vert ( S&P 500 : +0,87 %, DJIA : +0,56 %, Nasdaq : +0,87 %, Russell 2000 : +1,65 %), mais le discours de Trump le jour de la « fête de la libération » a déclenché une vague de ventes après la clôture. Les contrats à terme sur les indices américains enregistrent de lourdes pertes (S&P 500 : -2,7 %, DJIA : -2 %, Nasdaq : -3,2 %, Russell 2000 : -4 %).

La vente massive est particulièrement visible dans les actions des « Magnificent 7 » ( Tesla : -8 %, Apple : -7 %, Amazon : -6 %, Nvidia : -5,7 %, Meta : -4,7 %, Alphabet : -3,5 %, Microsoft : -2,9 %).

Ursula von der Leyen a critiqué la décision du président américain dans sa dernière déclaration, mais s'est dite prête à « négocier plutôt que d'affronter ». La Commission européenne met la dernière main à des mesures de rétorsion contre les droits de douane sur l'acier et l'aluminium, et d'autres mesures seront mises en œuvre si les négociations bilatérales échouent.

Adrianna Kugler, membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, est favorable au maintien des taux d'intérêt en l'absence de risques inflationnistes persistants et d'une reprise de l'emploi. Selon UBS, les droits de douane pourraient faire grimper l'inflation américaine jusqu'à 5 %.

Le marché boursier de la région Asie-Pacifique est profondément dans le rouge. Les pertes sont menées par le Nikkei 225 japonais (-3,3 %) , avec des baisses également observées sur le HSCEI (-1,7 %) , le Shanghai SE Composite (-0,5 %) , l' indice Kospi (-1,15 %) et le S&P/ASX 200 (-0,95 %) .

L'indice PMI des services en Chine a dépassé les attentes en mars, atteignant 51,9 (prévision de 51,5, précédent de 51,4). Le secteur a enregistré la plus forte augmentation de nouvelles entreprises depuis décembre, ainsi qu'une forte baisse des coûts de production et de l'emploi.

L'indice PMI des services australiens a augmenté en mars, passant de 51,3 à 51,6, la croissance du secteur étant principalement tirée par la baisse des pressions sur les prix et la hausse de l'emploi (la plus forte augmentation depuis avril 2023).

Sur le marché des changes : Après une volatilité record lors du discours de Trump, le dollar s'affaiblit face à presque toutes les devises du G10 ( USDIDX : -0,75 %). Les capitaux affluent principalement vers des valeurs refuges, telles que le yen et le franc suisse ( USDJPY : -1,4 %, CHFUSD : +1,1 %). L' EURUSD dépasse la barre des 1,09 (+0,85 %).

Sur le marché des matières premières, on observe des pertes généralisées. L'or est en baisse de 0,19 % à 3 129 $ l'once, l' argent de 2,13 % à 33,15 $ l'once, les contrats à terme sur le pétrole brut Brent et WTI sont en baisse de 2,5 %, et le NATGAS de 1,7 %.

La vente massive n'a pas épargné les cryptomonnaies. Le Bitcoin a baissé de 2,6 % à 83 440 $, l'Ethereum de 2,6 % à 1 831,50 $. Les contrats à terme sur le token de Trump ont baissé de 7,5 %, Solana de 4,5 % et Chainlink de 2,9 %.

